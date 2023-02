Näitä Kelan etuuksia yritetään eniten saada huijaamalla

Sosiaaliturvan väärinkäytösepäilyjen määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 2020 alkaen, Kela kertoo.

Kelan tuoreen väärinkäytösraportin mukaan etuuksia koskevat sosiaaliturvan väärinkäytösepäilyt ovat pysyneet suhteellisen vähäisinä vuosina 2018–2022.

– Kelan etuuksia koskevia väärinkäytösepäilyjä on eniten työttömyysturvassa, perustoimeentulotuessa ja yleisessä asumistuessa. Väärinkäytösepäilyjen osuus kaikista maksetuista etuuksista oli noin puoli promillea vuonna 2022, Kela kertoo tiedotteessaan.

– Varsinkin toimeentulotukeen liittyvät epäilyt ovat lisääntyneet, Kelan hankinta- ja lakiyksikön päällikkö Suvi Onninen täsmentää Ilta-Sanomille.

Hänen mukaansa tulorekisteri kuitenkin auttaa nykyisin reaaliaikaisten tietojen saamisessa.

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla.

Viime vuonna epäilyjä etuuksien väärinkäytöstä oli yhteensä 1462 ja niitä vastaava rahamäärä oli yhteensä noin 8,5 miljoonaa euroa. Ilmi tulleiden epäilyjen osuus kaikista maksetuista etuuksista oli 0,55 promillea. Väärinkäytösepäilyjen määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 2020 alkaen.

Työttömyysturvaan, perustoimeentulotukeen ja yleiseen asumistukeen liittyy muita etuuksia enemmän asiakkaan omia aktiivisia toimenpiteitä, kuten säännöllisesti toistuvia hakemuksia ja esimerkiksi laskujen ja kuittien toimittamista Kelalle. On arvioitu, että tämän vuoksi väärinkäytösepäilyjä on niissä enemmän kuin muissa etuuksissa.

Kela tekee tutkintapyynnön poliisille noin 50 prosentista kaikista etuuksien väärinkäytösepäilyistä vuosittain.

Viime vuonna tehtiin 752 tutkintapyyntöä poliisille.

Kun Kela on tehnyt poliisille tutkintapyynnön, syyttäjä ja tuomioistuin päättävät, onko kysymyksessä rikos ja mistä rikoksesta on kysymys.

Seuraamuksiin johti 85,9 prosenttia tutkintapyynnöistä.

Kelan kirjaamat etuuksien väärinkäytösepäilyt ovat tapauksia, joissa asiakasta on kuultu väärinkäytösepäilyyn liittyen ja joissa Kela on tehnyt ratkaisun asian suhteen. Havaintoja mahdollisista väärinkäytöksistä on etuustyössä tehty enemmän.

Osa näistä havainnoista on osoittautunut aiheettomiksi jo alkuvaiheen selvittelyssä ja siksi asiakasta ei ole näissä tilanteissa kuultu väärinkäytösepäilyn takia.

– Tulorekisterin käyttöönoton jälkeen vuonna 2019 havainnot väärinkäytösepäilyistä ovat vähentyneet selvästi, koska tieto asiakkaiden tuloista saadaan käyttöön reaaliaikaisesti. Vuonna 2022 etuustyössä tehtiin 1930 havaintoa mahdollisista väärinkäytöksistä. Määrä oli merkittävästi pienempi kuin vuonna 2021, jolloin havaintoja tehtiin 2 708 kappaletta, Onninen sanoo.

Kelassa on viime vuosina panostettu väärinkäytösten tunnistamiseen. Kela tekee laajaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa eri viranomaisten kanssa harmaan talouden ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

Väärinkäytöksellä tarkoitetaan Kelan etuuksien yhteydessä sitä, että asiakas pyrkii tarkoituksella saamaan etuutta perusteettomasti tai enemmän kuin hänelle kuuluisi. Väärinkäytökseksi voidaan katsoa esimerkiksi se, jos asiakas antaa Kelalle väärää tietoa tai väärentää asiakirjan. Myös tietojen salaamista pidetään väärinkäytöksenä.

Kela kertoo, että väärinkäytöksestä on kysymys silloin, kun teko täyttää jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Rikosnimike väärinkäytöksissä on useimmiten petos tai väärennys. Kaikista väärinkäytösepäilyistä noin puolesta tehdään tutkintapyyntö poliisille.

Etuuden hakijalla on velvollisuus ottaa selvää ja ilmoittaa Kelalle asioista, jotka vaikuttavat hänen oikeuteensa saada etuutta.