Markkinatiedotteiden tarkka seuranta tuottaa toistuvia uutisia aikataulun muutoksista.

Olkiluodon ydinvoimalan kolmannen reaktorin käynnistyminen lykkääntyy taas. TVO ilmoitti asiasta aiemmin tällä viikolla. Edellisen kerran TVO ilmoitti lykkäyksestä viime viikolla.

Talouselämä laskee, että muutaman viikon sisään lykkäyksistä on ilmoitettu jo kuusi kertaa.

Eikö TVO voisi sitten reilusti sanoa, että katsotaan kuukauden tai kahden päästä sen sijaan, että aloitus­päivämäärää siirretään harva se päivä hiukan eteenpäin?

Ei voisi, koska sähkömarkkinoilla on tiedettävä, mikä on kulloinenkin tuotantomäärä. Tuotannon ja kulutuksen on oltava tasapainossa ja hinnan­muodostuksen kohdallaan.

TVO on tiedotus­velvollinen sähköpörssille ja säännöt tiedottamisen tarkkuudesta ovat tiukat.

– Ilmoitamme aina sen parhaan mahdollisen näkemyksen ja suunnitelman, joka meillä on, TVO:n viestintäpäällikkö Johanna Aho kertoo Taloussanomille.

Esimerkiksi nyt venttiilihuollon edetessä aikataulua on pitänyt päivittää aina tietojen tarkentuessa.

– Emme siten pysty kovin leveällä haarukalla ennakoimaan, että esimerkiksi maaliskuun lopussa pääsisimme verkkoon. Meidän on kerrottava päivän ja jopa tunnin tarkkuudella tuotannostamme sähkömarkkinoille, Aho sanoo.

Nyt kun Olkiluoto 3:n käyttöönotto kiinnostaa kovasti, julkisuuden seurannassa ovat TVO:n tavallisten tiedotteiden lisäksi myös markkinatiedotteet eli sähköpörssille toimitettavat tiedot tulevista tuotantomääristä ja niiden muutoksista.

Normaalisti markkinatiedotteet tuskin herättäisivät yhtä suurta kiinnostusta kuin nyt, kun Olkiluoto 3:sta odotetaan sähkökriisin ratkaisijaa.