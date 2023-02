Aurinkoenergian tuotto oli keskiviikkona korkeammalla kuin tuulivoiman.

Keskiviikko on ollut Etelä-Suomessa todella aurinkoinen. Tyyntä on ollut melkein koko maassa. Sää on saanut aikaan poikkeuksellisen tilanteen sähköntuotannossa. Aamukymmenestä pitkälle iltapäivään aurinkoenergian tuotto on ollut paljon tuulivoimaa korkeammalla.

Esimerkiksi kello 12.10 aurinkovoiman tuotanto oli kantaverkkoa ylläpitävän Fingridin palvelun mukaan 170 megawattia ja tuulivoiman 41 megawattia. Vielä kello 15.10 aurinkovoimaa tuotettiin 85 megawattia ja tuulivoimaa 36 megawattia.

Kantaverkkoa ylläpitävän Fingridin toimitusjohtajan Jukka Ruususen mukaan tilanne on melko harvinainen tähän aikaan vuodesta, vaikka aurinkosähkön tuotanto alkaakin voimistua keväisin.

– Ei ole yleinen ilmiö, mutta välillä näin käy. Aurinko alkaa tuottaa, kun paneelit puhdistuvat lumesta. Päivä on ollut todella tyyni. Tämä kuvastaa sitä.

Ruususen mukaan kyseisen kaltaisten tilanteiden takia tuulipuistojen yhteyteen rakennetaan usein myös aurinkovoimaloita. Suomessa on Ruususen mukaan paljon mahdollisuuksia aurinkovoiman lisäämiseen.

– Ei aurinkovoima pääse samoihin megawattilukuihin kuin tuuli, mutta mahdollisuus on satojen ja tuhansien megawattien lisäykseen. Toisaalta maatuulivoiman maksimikapasiteetti lisääntyy.

Keskiviikon tuulettomuus näkyi jo tiistaina sähkön hintaennusteessa.

Tammikuussa Suomessa tuotettiin enemmän tuulivoimaa kuin koskaan aikaisemmin. Tuulivoimalla tuotettiin kuukauden aikana reilut 1 900 gigawattituntia sähköä. Tuulivoima oli toiseksi suurin sähkön tuotantomuoto ydinvoiman jälkeen.