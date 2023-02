SAK ehdottaa: Neljän päivän työviikkoa pitäisi kokeilla ensi hallituskaudella

Britanniassa tehtiin nelipäiväisestä työviikosta kokeilu, jonka tulokset olivat myönteiset. SAK ehdottaa laajaa kokeilua Suomeen.

Britanniassa tehtiin viime vuonna puolen vuoden kokeilu nelipäiväisestä työviikosta, jossa työaika lyheni mutta palkka pysyi ennallaan. Kokeiluun osallistui 61 yritystä, ja niistä 56 aikoo jatkaa neljän päivän työviikkoa.

Tulokset osoittivat esimerkiksi työntekijöiden hyvinvoinnin kasvaneen, poissaolojen ja työpaikan vaihtamisen vähentyneen ja tehokkuuden pysyneen ennallaan.

Lue lisää: Nelipäiväinen työviikko toi ”uskomattomat tulokset” maailman suurimmassa kokeilussa

Työntekijäjärjestö SAK:n mukaan kokeilu tuotti myönteisiä, joskaan ei yllättäviä tuloksia.

– Lyhyempää työaikaa on tutkittu ja kokeiltu eri puolilla maailmaa. Tulokset ovat olleet samansuuntaisia kaikkialla: tuottavuus ja työtuntien määrä eivät kulje käsi kädessä, sanoo SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila tiedotteessa.

– Britanniassa kokeiluun osallistuneet työntekijät saivat samaa palkkaa kuin ennen, mutta työaika oli lyhyempi. Lopputulos oli, että suurimmalla osalla työpaikoista työntekijät saivat saman aikaiseksi neljässä työpäivässä kuin viidessä. Lisäksi koettu terveys koheni ja henkilöstön vaihtuvuus väheni.

Antila ehdottaa ensi hallituskaudelle laajaa 80 prosentin työajan kokeilua.

Vuosina 1996–1999 Suomessa jo selvitettiin lyhyempää työaikaa.

– Tulokset olivat myönteisiä myös Suomessa. Kokeilusta on kuitenkin pian 25 vuotta. Työelämä on muuttunut. Työssä jaksaminen on entistäkin tärkeämpää, sillä työurien piteneminen ei muuten onnistu.

Antilan mukaan kokeilu voisi kestää seuraavan hallituskauden ajan ja se voitaisiin tehdä valtion ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyönä. Kokeiluun osallistuvia yrityksiä voitaisiin tukea ja siihen olisi saatava riittävä joukko eri-ikäisiä ja eri aloilla työskenteleviä työntekijöitä mukaan.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK tyrmäsi jo Helsingin Sanomissa nelipäiväisen työviikon. Järjestön lakiasiainjohtajan Markus Äimälän mielestä työtunteja on Suomessa pikemminkin lisättävä, kun väestö ikääntyy ja työvoimapula uhkaa pahentua.

Äimälän mielestä Britannian kokeilun tuloksiin pitäisi suhtautua varauksella, koska tehokkuus voi väliaikaisesti parantua, mutta ei välttämättä pitkällä aikavälillä. Lisäksi neljän päivän viikko ei sovellu kaikille aloille.

– On paljon sellaisia aloja, joissa tehokkuuden nostamisen ajatus on absurdi. Alkavatko rekkakuskit ajamaan 20 prosenttia kovempaa tai lentäjät lentää nopeammin? Äimälä sanoi HS:lle.