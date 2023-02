Eduskunnan talousvaliokunnan selvityksen mukaan noin 130 000 kotitaloutta teki sopimuksen aikana, jolloin hinnat olivat yli 30 senttiä kilowattitunnilta. Nyt sopimuksista halutaan eroon.

Monissa kotitalouksissa pähkäillään, kuinka päästä irti sähkösopimuksesta, joka tehtiin kukkaron turvaksi sähkön hinnan noustessa, mutta onkin nyt ylikallis sähkön pörssihintoihin nähden.

Eduskunnan talousvaliokunnan selvityksen mukaan noin 130 000 kotitaloutta teki sopimuksen aikana, jolloin hinnat olivat yli 30 senttiä kilowattitunnilta.

Pörssihinta kääntyi sittemmin laskuun, mutta omassa sopimuksessa hinta on voitu jo lyödä lukkoon pitkäksikin ajaksi – joskus jopa kahdeksi vuodeksi. Kalleimmat ovat olleet jopa yli 40 sentin sopimuksia, kun nyt sopimuksen saa jo noin 11 sentillä.

Asiasta on tullut epätavallisen runsaasti yhteydenottoja kuluttajilta sekä Kuluttajaliittoon että Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (KKV). Kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle on marraskuun jälkeen tullut kyselyitä noin 2 000 kuluttajalta sähkösopimuksiin ja -laskuihin liittyen, kertoo KKV:n johtava asiantuntija Jukka Kaakkola.

– Tilanne on monen kuluttajan kohdalla kohtuuton. On käynyt ilmi, että myös myyjien osalta on tarjottu hyvin kalliita jatkosopimuksia jo ennen edellisen sopimuksen määräajan päättymistä, joskus jopa jo kuusi kuukautta ennen määräajan päättymistä, Kaakkola kertoi STT:lle.

– Joissakin tapauksissa myyjä on saattanut kiirehtiä sopimuksentekoa myös kertomalla, että hinta nousisi jatkossa edelleen, jollei kuluttaja nyt tee sopimusta.

Yhtiön kanssa voi yrittää neuvotella

Kaakkolan mukaan jotain voi kuitenkin olla vielä tehtävissä. Yhtiöt kilpailevat asiakkaista ja tekevät itse päätöksensä sopimuksista.

– Kannattaa aina ottaa yhteyttä sähkönmyyjään ja käydä läpi vaihtoehtoja ja yrittää neuvotella myyjän kanssa, onko mahdollista joko irtautua sopimuksesta maksamalla sopimussakon tai vaihtaa toiseen tuotteeseen saman myyjän kanssa. Saman sähköyhtiön sisällä voitaisiin muuttaa sopimus edullisemmaksi, hän sanoi.

– Uuteen sopimukseen vaihtaminen voi olla järkevä vaihtoehto myyjänkin kannalta, jotta asiakas säilyy asiakkaana myös jatkossa.

Samalla linjalla ollaan myös Kuluttajaliitossa: aina kannattaa kysyä sopimuksen irtisanomisesta tai muuttamisesta, vaikka yhtiön ei olekaan pakko suostua.

– On myös mahdollista vedota sosiaaliseen suoritusesteeseen, kuten terveydessä tai perhetilanteessa tapahtuneisiin muutoksiin, mutta tämä ei ole mikään automaattinen keino päästä määräaikaisesta sopimuksesta eroon, sanoi Kuluttajaliiton viestintäpäällikkö Paula Pessi STT:lle.

Sähköyhtiöistä tähän mennessä ainakin Helen on ottanut käyttöön uuden, kuuden kuukauden ja 20 sentin sähkösopimuksen, johon voi vaihtaa kalliimman sopimuksensa, Kaakkola kiitteli.

– Tämä oli ihan tervetullut vastaantulo Heleniltä.

Sähköhyvitykset ”vaalienalusjuttelua”

Eduskunnan talousvaliokunta vetosi maanantaina yksimielisessä mietinnössään sähköyhtiöihin, että ne kohtuullistaisivat kalliiden määräaikaisten sopimusten loukkuun jääneiden suomalaisten sopimuksia. Vetoomus sisältyi valiokunnan mietintöön takautuvasta ja kertamaksuna maksettavasta sähköhyvityksestä, jolla autetaan kuluttajia noin neljän talvikuukauden laskujen maksamisessa.

Kaikkia isoja laskuja saavia henkilöasiakkaita hyvitetään laskun suuruuden mukaan. Sähköhyvitykset näkyvät myöhemmin laskujen vähennyksinä. Asia etenee vielä eduskunnan täysistuntoon päätettäväksi.

Energiateollisuuden markkinoista vastaavan johtajan Pekka Salomaan mukaan apu pitäisi kohdistaa järkevästi sitä aidosti tarvitseville.

– Kyllä tämä vähän tällaiselta vaalienalusjuttelulta kuulostaa, hän kommentoi STT:lle.

– Todella iso joukko ihmisiä on saamassa sellaista apua, jota ilmankin tulisi toimeen. Myös Kelalla olisi omia keinoja auttaa, hän mietti.

Salomaan mukaan hyvitys aiheuttaa nyt valtavasti töitä sähköyhtiöille, eikä kaikkien ei ole mahdollista tulla kuluttajia vastaan.

– Aika monelle sähkömyyjälle mainittava vastaantulo ei ole mahdollista, koska sähkön hankintahinta on suojattu johonkin kiinteään hintaan ja tämä tapahtuu (arvopaperipörssi) Nasdaqin markkinapaikalla tai jonkun tuottajan kanssa, hän sanoi.

”Toimenpiteet vievät hyvään suuntaan”

Energiateollisuuden Salomaa vastustaa ajatusta jo sovituista sähkösopimuksista perääntymisestä ”periaatteen tasolla”, vaikka tämä riippuukin yhtiöiden omista päätöksistä:

– Yksittäisissä tilanteissa voi tarkastella erikseen, että onko jotain toimintamallia, jolla vaikeaan tilanteeseen joutunutta kuluttajaa voidaan auttaa, mutta yleisen lähtökohdan pitää olla sopimusten sitovuus. Suomessa on ollut voimakas henki, jonka mukaan sopimuksista pidetään kiinni, elleivät sopimusten osapuolet keskenään muuta sovi, hän sanoi.

Hallitus esittää myös sähköyhtiöille ylimääräistä 30 prosentin voittoveroa eli windfall-veroa, jolla ilmeisesti myös osittain pyritään saamaan varoja tukitoimenpiteisiin asiakkaille.

KKV:n Kaakkolan mielestä sähköhyvitys auttaa jonkin verran korkeimpien sähkölaskujen maksamisessa, mutta se ei riitä avuksi kaikille.

– Kyllä nämä toimenpiteet varmaan vievät hyvään suuntaan kuluttajien kannalta. Pitkän ja kalliin määräaikaissopimuksen varassa olevalle kuluttajalle se ei tosin tuo koko sopimusajan pituista apua, Kaakkola arvioi.