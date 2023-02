Jotkut suomalaiset yritykset ovat jääneet Venäjälle jumiin

Irtautumista Venäjältä ovat vauhdittaneet pakotteet, mutta sitä hidastavat etenkin paikalliset viranomaisprosessit.

Ukrainan sodan sytyttyä vuosi sitten suuri osa suomalaisyrityksistä ilmoittautui vetäytyvänsä Venäjän markkinoilta. Näin on myös tapahtunut, samalla kun Venäjään kohdistuvia pakotteita on kiristetty.

Kaikki suomalaisyritykset eivät kuitenkaan ole Venäjältä lähteneet, syystä tai toisesta.

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) arvioi, että ennen Ukrainan sotaa Venäjällä toimi yli viisisataa suomalaisyritystä.

EK:n johtajan Petri Vuorion mukaan jäljellä on enää hyvin pieni osa.

– Tarkkaa määrää on vaikea sanoa, koska poistumisprosessi on usein hyvin haastava, mutta arviolta 80–90 prosenttia yrityksistä on ilmoittanut, että he ovat poistumassa Venäjän markkinoilta ja merkittävä osa näistä on jo poistunut, Vuorio sanoo.

– Suhteessa Euroopan maihin olemme tässä suhteessa kärjessä muiden Pohjoismaiden kanssa.

Suuri osa poistumisista on tapahtunut Venäjän toimintojen myynnin kautta, koska alasajo on aikaa vaativa prosessi.

– On nähty suuria yrityskauppoja, mutta myös pienempiä management buy out -järjestelyjä, joissa yrityksen johto on hankkinut toiminnot omistukseensa.

Jokaiseen yrityskauppaan pitää saada Venäjän viranomaisilta lupa eikä prosessi ole kovin nopea.

– Tämä on ollut joissain tapauksissa selvä hidaste, vaikka päätös lähteä markkinoilta olisi jo tehty, Vuorio sanoo.

Keskuskauppakamarin mukaan suomalaisyritykset ovat yleensä ottaen noudattaneet pakotteita kuuliaisesti. Tämä tulee esille myös kauppakamarien tekemistä vientijohtajakyselyistä.

Joulukuussa kyselyyn vastanneista vientiyrityksistä enää neljällä prosentilla oli liiketoimintaa Venäjällä. Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtajan Lenita Toivakan mukaan osuus pysyi helmikuun kyselyssä suunnilleen samana.

– Suomalaiset yritykset ovat kaikkein hanakimmin lähteneet pois Venäjältä brittien ohella, Toivakka sanoo.

Vielä toukokuun kyselyssä 23 prosentilla kyselyyn vastanneista yrityksistä oli liiketoimintaa Venäjällä.

Toivakan mukaan poistumisprosessia on vauhdittanut kansainvälisen maksuliikenteen vaikeutuminen pakotteiden myötä sekä paine kuluttajilta.

Osassa yrityksiä toimintojen myyntiprosessi on edelleen kesken, vaikka päätös Venäjältä irrottautumisesta on jo tehty. Prosessia hidastaa myös paikallisten viranomaisten hyväksyntä.

Osa suomalaisyrityksistä ei ole julkistanut lähtöaikeitaan, vaan on poistunut Venäjän markkinoilta kaikessa hiljaisuudessa.

Joillakin yrityksillä on Venäjällä kiinteää omaisuutta, josta eroon pääseminen ei käy käden käänteessä.

Esimerkiksi asuntosijoitusyhtiö Satolla on Pietarissa yli viisisataa vuokra-asuntoa. Saton mukaan päätös vetäytyä Venäjän liiketoiminnasta tehtiin viime vuonna, mutta prosessi on kesken.

– Haasteena irtautumisessa on Venäjän alati muuttuvat ja tiukentuvat säännöt koskien länsivaltioiden toimintaa ja omistuksia, kertoo Saton toimitusjohtaja Antti Aarnio.

– Tästä huolimatta haemme koko ajan aktiivisesti ratkaisua ja teemme töitä sen eteen, että irtautuminen Venäjältä tapahtuisi mahdollisimman pian.

Yksi harvoista Venäjällä edelleen toimivista pörssiyhtiöistä on lääkeyhtiö Orion.

Venäläinen talouslehti Vedomosti kertoi lokakuussa, että Orion olisi suunnitellut vetäytymistä Venäjältä viime vuoden loppuun mennessä. Orionista Vedomostin tiedot kiistettiin.

Orionilla on Moskovassa tytäryhtiö Orion Pharma, joka jakelee joitakin lääkkeitä Venäjän alueella.

Orionin viestintäjohtajan Terhi Ormion mukaan lääkkeitä ei viedä Venäjälle, vaan niitä on jaettu paikallisista varastoista.

– Nämä paikalliset varastot ovat hyvin rajoitettuja, koska Orion ei ole valmistanut eikä toimittanut lääkkeitä Venäjälle enää pitkään aikaan.

Lääkkeet eivät ole kansainvälisten pakotteiden alaisia ja kansainväliset lääkeyritykset ottavat huomioon potilasturvallisuuden, Orionista painotetaan.

– Jaettavat lääkkeet ovat potilasturvallisuuden kannalta kriittisiä lääkkeitä. Toimintaa supistettiin kuitenkin merkittävästi viime vuoden aikana, Ormio sanoo.

Hänen mukaansa liiketoiminnan tulevaa kehitystä on ”tällä hetkellä hyvin vaikeaa arvioida”.

Energiayhtiö Fortum kertoi puolestaan viime maaliskuussa lopettavansa investoinnit Venäjälle. Toukokuussa yhtiö ilmoitti valmistelevansa lähtöä Venäjän markkinoilta, jonne se on vuosien varrella investoinut miljardeja euroja.

Tavoitteena on edelleen Venäjän-toimintojen myynti.

– Meneillään olevaan myyntiprosessiin liittyy kuitenkin merkittäviä epävarmuustekijöitä, kuten viranomaishyväksynnät, joten todennäköisesti vielä kestää jonkin aikaa, ennen kuin Fortum saa prosessin päätökseen, Fortumin viestinnästä kerrotaan.

Viime vuonna Fortum kirjasi Venäjän-liiketoimintaan liittyviä arvonalentumisia yhteensä noin 1,7 miljardia euroa.

Myös rakennus- ja ympäristötekniikan yhtiön Uponorin Venäjän-toimintojen myyntiprosessi on kesken. Yhtiön mukaan prosessia on hidastanut paikallisten viranomaisten käsittely. Vienti Venäjälle ja tuonti Venäjältä keskeytettiin jo maaliskuussa.

Rengasvalmistaja Nokian Renkaiden poistuminen Venäjältä on ollut niin ikään vaikeaa.

Yhtiö kertoi lokakuun lopussa allekirjoittaneensa sopimuksen Venäjän-toimintojensa myynnistä.

Helmikuun alussa tulosjulkistuksensa yhteydessä se kertoi, että myyntiprosessi on edelleen kesken. Yhtiön mukaan kauppa vaatii muun muassa viranomaisten hyväksynnän, mikä aiheuttaa huomattavia epävarmuuksia liittyen kaupan lopulliseen ajankohtaan, hintaan, ehtoihin ja toteutumiseen.

On olemassa myös rajatapauksia, joissa toiminta Venäjällä on enää hyvin vähäistä. Esimerkiksi käy konepajayhtiö Konecranes, joka ei ole periaatteessa vielä poistunut Venäjältä. Konecranes päätti kuitenkin viime vuonna olla aloittamatta enää uutta liiketoimintaa Venäjältä

Viime vuoden jälkipuoliskolla Konecranes myi kunnossapitoliiketoimintansa Venäjällä paikalliselle johdolle ja vuoden lopussa Konecranesilla oli Venäjällä enää alle kymmenen työntekijää.

Ukrainassa Konecranesilla on nosturi- ja komponenttitehdas Zaporižžjassa. Tehtaalla on 350 työntekijää ja heidän palkanmaksuaan on jatkettu, vaikka tehdas on sodan takia pysähdyksissä.