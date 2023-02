Haastattelija kuvaili projektipäällikön paikkaa hakenutta naista sulkeutuneeksi ja tivasi, puhuisiko tämä menkkaverestään työpaikan kahvihuoneessa.

33-vuotias nainen haki tammikuussa myynnin projektipäällikön paikkaa. Kutsu työhaastatteluun tuli nopeasti ja haastattelu sujui hyvin.

Monivaiheinen rekrytointi oli ulkoistettu konsulttifirmalle. Toisessa haastattelussa ilmapiiri muuttui naisen mukaan erikoiseksi.

Konsultti saapui hieman myöhässä. Hän laittoi nuuskan huuleensa ja aloitti puolentoista tunnin haastattelun. Siinä käsiteltiin naisen älykkyys- ja persoonallisuustestien tuloksia.

– Hän sanoi minulle, etten päästä ihmisiä lähelleni. Olin ihmeissäni. Sanoin, etten tunnista itseäni tuosta, nainen kertoo.

Naisen mukaan konsultti teki hänestä negatiivisia tulkintoja ja sanoi esimerkiksi, että naisen pitäisi äitinä tietää, kuinka pieni vauva on syntyessään viaton ja avoin. Sen perään hän kysyi, mitä naiselle on tapahtunut, kun hän on niin sulkeutunut.

– Se ei edes tuntunut työhaastattelulta, nainen sanoo.

Konsultti jopa kysyi, kertoisiko nainen esimerkiksi menkkaverensä koostumuksesta kahvihuoneessa.

HaastatteluN tehnyt konsultti kertoo konsulttiyrityksen nettisivuilla, että hänellä on kymmenien vuosien kokemus rekrytoinneista. Hän sanoo Taloussanomille, ettei naisen väite kuukautisverta koskevasta kysymyksestä pidä paikkaansa.

– No ei todellakaan. Juttu on se, että meitä on ihmisiä, jotka eivät puhu mitään ja ihmisiä, jotka puhuvat aika paljon. Jotkut puhuvat enemmän ja jotkut puhuvat vähemmän. Tämä riittää kommentikseni, konsultti sanoo.

Naisen mukaan konsultti oli ensimmäisessä haastattelussa tiedustellut hänen lastensa ikää ja esimerkiksi sitä, kuka hoitaa lapsia silloin, kun nainen itse on myyntitehtävien takia reissussa.

Tasa-arvolain mukaan työhaastattelussa ei saa kysyä vanhemmuuteen tai perheenhuoltovelvollisuuteen liittyviä asioita. Esimerkiksi lastenhoidon järjestämisestä ja lasten lukumäärästä kysyminen on kielletty.

Konsultin mukaan on perusteltua kysyä henkilön joustavuuteen liittyvää asiaa, kunhan pystyy perustelemaan, miksi asiaa kysytään.

– Yleensä, kun tämmöistä kysymystä kysytään, että mikä on perhesuhteiden tilanne ja mikä on lasten ikä, se liittyy siihen, jos työ on liikkuvaa. Silloin kysyn asian näin, konsultti sanoo.

Nainen sanoo kiertäneensä lastenhoitoa koskevat kysymykset. Hänellä oli hyvin tukala olo koko haastattelun ajan. Erityisesti persoonallisuustestin tulosten käsittely tuntui asiattomalta.

Naisesta tuntui kuin haastattelija olisi halunnut vetää maton hänen jalkojensa alta tai koetella häntä jotenkin. Konsultti kiistää, että tilanteessa olisi ollut mitään erikoista.

– Tämmöinen haastattelu, joka tehdään syvähaastatteluna, on haastattelu, jossa tutustutaan ihmiseen oikeasti. Mietitään, onko tämä ihminen oikea kyseiseen työpaikkaan, mutta samalla ollaan ihmisen puolella, konsultti sanoo.

Rekrytointiprosessin haastatteluvaiheessa oli naisen lisäksi enää vain toinen hakija. Heistä kumpaakaan ei valittu tehtävään. Konsultin mukaan tehtävään haastatellaan lisää ihmisiä.

Nainen ei ole varma, olisiko haastattelun jälkeen edes ottanut paikkaa vastaan, jos olisi sen saanut. Mielikuva yrityksestä muuttui negatiiviseksi.

Taloussanomat kysyi lukijoiltaan, millaisiin erikoisiin tilanteisiin he ovat joutuneet töitä hakiessaan. Kokemuksia rekrytointiprosesseista tuli laidasta laitaan.

Aiemmin uutisoitiin urheiluliike Stadiumin käyttämästä persoonallisuustestistä, jossa hakijalta oli kysytty, onko tämä yksinkertainen ihminen. Kekseliäitä kysymyksiä on käytetty persoonallisuuden arviointiin myös muualla:

Nykyistä asiantuntijapaikkaa hakiessani minulta kysyttiin persoonallisuustesteissä, uskonko ufoihin. Mietin, että mitähän merkitystä silläkin on työpaikan saamisen kanssa. Outoja kysymyksiä ja muutaman tunnin perusteella psykologi voi tehdä minusta jonkin ”analyysin”. Nainen, 30

Välillä psykologit ulottavat persoonallisuuden arvioinnin ulkoisiin asioihin, kuten karvoihin, tai tarkemmin niiden puutteeseen:

Työhaastattelun jälkeen minut ohjattiin persoonallisuustestiin. Psykologi luetteli persoonallisuustestini purussa monia myönteisiä asioita ja sanoi lopuksi, että olen nihkeä yhteistyössä. Se on huvittanut minua ja lähipiiriäni, koska yhteistyö ja ihmisten kanssa toimeen tuleminen ovat ammattini ydintä. Hän myös kummasteli, miksei mustissa vaatteissani ole kissankarvoja, vaikka kerroin, että meillä on perheessä kissoja. Mies, 51

Lukijoilla oli ikäviä kokemuksia varsinkin ryhmähaastatteluista. Henkilökohtaisuuksia on pitänyt luetella muiden hakijoiden kuullen. Välillä haastatteluissa annetut tehtävät eivät tuntuneet liittyvän itse työn sisältöön juuri mitenkään.

Ryhmähaastattelussa ei kysytty henkilöiden taustoja tai miksi sopisivat kyseiseen myyjän työhön. Sen sijaan piti leikkimielisesti suunnitella yrityksen työporukalle pikkujoulut. Itse koin tämän todella oudoksi. Tuli tunne, että kaikista äänekkäimmät palkattiin. Nainen, 25

Hain osa-aikaista myyjän työtä opiskelujen oheen. Minulla oli jo viisi vuotta asiakaspalvelukokemusta. Ensin piti laittaa ansioluettelo ja hakemus. Sen jälkeen oli jonkin sortin palikkatesti, eli joutui matemaattisia kuvioita täyttelemään. Tämän jälkeen oli videohaastattelu. Sen jälkeen kutsuttiin ryhmähaastatteluun, jossa esitettiin jokseenkin henkilökohtaisia kysymyksiä ottaen huomioon, että paikalla oli kymmenen muuta henkilöä. Sitten sain vielä kutsun henkilökohtaiseen haastatteluun. Koko tähän touhuun meni kaksi kuukautta. Nainen, 33

Nuorena ensimmäisiä kesätyöpaikkoja hakiessa päädyin kerran haastatteluun, johon kuului väittely toisen hakijan kanssa. Tämän jälkeen olisi pitänyt näytellä kohtauksia kuvitteellisista asiakastilanteista. Kyseessä oli kahvila- ja lipunmyyjän paikka vajaalla kahdeksan euron tuntipalkalla. Nainen, 35

Eräs lukija puolestaan kertoi, kuinka haastattelija oli tehnyt villejä oletuksia hänen elämästään pelkkään ikään perustuen. Lukija koki kysymyksen kertovan enemmän pomosta kuin selvittävän hänen valmiuksiaan:

Hain aikoinaan huoltoasemalle vakituisiin töihin. Haastattelussa aseman päällikkö kyseli peruskysymyksiä työmotivaatiosta. Asiaankuulumatonta oli olettaa, että nuoren ikäni vuoksi en jaksaisi nousta aamuviideltä ja että olisin usein sairauslomalla baari-iltojen vuoksi. Kerroin päällikölle rehellisesti, että en käytä päihteitä tai tupakkaa, ja hän melkein putosi tuolilta. Mies, 31

Aina rekrytoijille ei ole riittänyt pelkkä sanallinen taso, vaan hakijan ominaisuuksien testaamisessa on turvauduttu visuaalisiin menetelmiin.