Miksi pankista ei vastata puhelimeen, konttoriin ei pääse ja viesteihin ei tule vastausta? Näin pankit selittävät

Pankeilla on monia hyviä selityksiä, kun he kertovat, mitä ovat tehneet asioille, jotka asiakkaita ärsyttävät eniten.

Pankkikonttorit ovat liian lyhyen aikaa auki, kukaan ei vastaa pankissa puhelimeen eikä verkkopankin kautta lähetettyihin viesteihin vastata. Tuossa on kolmen kärki asioista, jotka ihmisiä ärsyttävät pankkien palvelussa.

Taloussanomat teki asiasta kyselyn, jonka vastauksia käytiin läpi tässä jutussa.

Ärsytyksen aiheet ovat varsin helppoja ymmärtää, ja periaatteessa niiden pitäisi olla helppoja ratkaista.

Kysyimme pankeilta vastausta noihin kolmeen suurimpaan ärsytyksen aiheeseen.

Miksi pankissa ei ole enemmän ihmisiä vastaamassa puhelimeen, jottei asiakkaalle tulisi tunnetta, ettei kukaan vastaa?

– Onnistunut asiakaskokemus on meille tärkeää, ja teemme jatkuvasti töitä palveluidemme kehittämiseksi. Puhelinpalvelussa on ruuhkahuippuja tiettyinä ajankohtina, kuten palkkojen ja etuuksien maksupäivinä. Pyrimme ennakoimaan niitä puhelinpalvelun resursoinnissa. Opastamme asiakkaitamme soittamaan ruuhkaisempien kellonaikojen ulkopuolella, esimerkiksi iltapäivällä. Puhelinpalvelumme on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8–16, vastaa OP:n pankkitoiminnan henkilöasiakkaista vastaava johtaja Aki Gynther sähköpostilla.

Hänen mukaansa pankin valtakunnallisen henkilöasiakkaiden puhelinpalvelun keskimääräinen vastausaika viime vuonna oli 167 sekuntia.

Nordean viestinnästä vastataan, että pankki on panostanut entistä enemmän palvelujen saatavuuteen ja pankilla on päivittäin asiakaspalvelussa puhelimitse linjoilla noin 800 neuvojaa ympäri maata. He muistuttavat, että Nordealla on laajat palveluajat: arkisin kello 8–20 ja viikonloppuisin kello 10–16.

– Alkuvuonna 2023 keskimääräinen vastausaika puhelimitse on ollut 2 minuuttia. Autamme senioreita ja erityistä tukea tarvitsevia asiakkaitamme puhelimitse myös seniorilinjalla, johon tulee viikoittain noin 5000 puhelua, Nordean viestintä kirjoittaa sähköpostivastauksessaan.

Danske Bankin päivittäispalvelusta vastaava johtaja Heli Pieninkeroinen sanoo, että asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet paljon kymmenen viime vuoden aikana.

– Olemme pyrkineet kohdentamaan palveluita eri kanaviin sen mukaan, miten näemme, että niille on kysyntää. Toki silti tulee ruuhkahuippuja. Esimerkiksi kuun vaiheessa ja etuuksien ja palkkojen maksupäivinä on ruuhkaa, Pieninkeroinen kertoo.

Hänen mukaansa pankki ohjeistaa soittamaan kiireellisissä asioissa pahimpien ruuhka-aikojen ulkopuolella.

Entäpä sitten se, että asiakkaat kokevat, ettei pankkikonttori ole auki riittävän usein?

Heli Pieninkeroinen sanoo, että Danske Bank palvelee joka arkipäivä kello 10–16.30 ajanvarauksella.

– Lisäksi avasimme viime syksynä konttoreihin infopisteet, joihin pääsee ilman ajanvarausta. Ajatus on, että kukaan ei jäisi niin sanotusti jumiin, jos esimerkiksi tunnusten kanssa on ongelmia, vaan pankkiin pääsee heti, hän kertoo.

OP:n Aki Gynther kirjoittaa vastauksessaan, että op.fi-sivustolla näkyvät jokaisen pankin aukioloajat.

– Kassapalvelut voivat olla auki harvemmin, koska niitä on sopeutettu kysynnän mukaan, mutta neuvotteluaikoja pankeissa on päivittäin (ma-pe) tarjolla laajalla kellonajalla. Pääsääntöisesti kuitenkin suosittelemme ajanvarausta. Ajanvaraus voidaan sopia puhelimeen, verkkoneuvotteluun tai konttorille. Hyvin monet konttorit ottavat myös ilta-aikoja, joten aukiolomme on kattava. Asiakastapaamisiin liittyy valmistelutyötä, joten toimimme ennakkovarausten perusteella.

Nordean viestintä vastaa, että valtaosa asiakkaista suosii verkko- ja mobiilipalveluita, koska ne ovat helposti saatavilla ja avoinna vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Myös puhelinpalvelu on suosittu. Näissä asiakaspalvelukanavissa pystyy Nordean mukaan hoitamaan asiantuntijan kanssa lähes kaikki asiat.

– Haluamme, että asiakas pääsee jonottamatta Nordeaan ja siksi konttoreissa panostamme neuvontapalveluihin, joihin varataan aika ja joita on mahdollista saada myös verkkotapaamisina. Konttoreihin voi varata aikoja illaksikin esimerkiksi asuntolaina- ja säästämisen asioissa, Nordean viestintä kirjoittaa.

Käsittelemättä ovat vielä viestit, joihin ei vastata. Miksi?

– Pyrimme vastaamaan aina niin nopeasti kuin mahdollista, sanoo Danske Bankin Heli Pieninkeroinen.

– Alkuvuoden 2023 aikana keskimääräinen vastausaikamme verkkopankissa tulleisiin viesteihin on ollut 15 tuntia. Keskimäärin olemme kyenneet vastaaman päivän sisällä, vastaa Nordean viestintä.

– Pyrimme vastaamaan asiakkaiden yhteydenottoihin niin nopeasti kuin mahdollista. Myös verkkoviesteissä on kuitenkin ajoittain ruuhkaa, mutta pyrimme ennakoimaan ruuhkahuippuja ja keskitämme tarvittaessa lisäresursseja vastaamaan asiakkaiden viesteihin, kirjoittaa OP:n Aki Gynther.