Lukuisat ongelmat riivaavat tornitalon asukkaita Helsingissä – näin rakennusyhtiö vastaa

134 metriä korkeassa Majakka-tornitalossa on kamppailtu julkisivuongelmien kanssa alusta lähtien. Taloyhtiön teettämän arvion mukaan korjaukset maksavat yhteensä noin 8,3 miljoonaa euroa.

Kalasataman Majakka on kuvan keskimmäinen tornitalo. Majakka valmistui ensimmäisenä, mutta sitä korjaillaan edelleen.

Suomen korkein asuinrakennus Helsingin Kalasatamassa valmistui vuonna 2019, mutta sen julkisivua ei ole saatu vieläkään kuntoon.

Rakennuksen julkisivun lasielementit huurtuvat talvella jatkuvasti, ja niihin tiivistynyt vesi on myös välillä päässyt jäätymään lasien taakse. Jo aiemmin laseja on myös rikkoutunut. Kalasataman tornitalot on rakennuttanut SRV.

– Huurtuminen ja veden tiivistyminen ovat normaaleja ilmiöitä ja tapahtuvat rakenteen kuivan rajan ulkopuolella, SRV:n asunnoista pääkaupunkiseudulla vastaava johtaja Jorma Seppä kertoo sähköpostitse.

Kuivalla rajalla tarkoitetaan rakenteita, joihin ei saa päästä kosteutta. Sepän mukaan huurtuminen on rajan ulkopuolella, ja rakenne on suunniteltu siten, että vesi pääsee poistumaan vapaasti.

Majakan taloyhtiö on teettänyt rakennuksen ongelmista raportin kolmannella osapuolella. Raportin mukaan ongelmien syy on todennäköisesti se, että rakennuksen höyrynsulku on rakennettu puutteellisesti ja lasielementtien tausta ei tuuletu tarpeeksi.

Taloyhtiön teettämän arvion mukaan korjaukset maksavat yhteensä noin 8,3 miljoonaa euroa. Taloyhtiö on pidättänyt noin 8,1 miljoonan euron RS-vakuuden.

SRV on asiasta eri mieltä.

– Näkemyksemme mukaan esitetyt korjauskustannukset ovat merkittävästi alle esitetyn arvion, Seppä kirjoittaa.

SRV ja Majakan taloyhtiö neuvottelevat tällä hetkellä siitä, voiko taloyhtiö pidättää vakuuden. Seppä ei avaa tarkemmin, kuinka paljon kustannukset SRV:n mukaan olisivat.

Taloussanomiin yhteyttä ottaneen asukkaan mukaan SRV lupasi asukkaille jo vuonna 2018, että mahdolliset viat korjataan nopeasti ja ennen muuttoa asiat ovat kunnossa.

Asukkaasta on ristiriitaista, että SRV on saanut valmiiksi viereiset Loisto- ja Lumo-tornit, mutta Majakan julkisivua ei ole vielä edes hyväksytty kaupungin rakennusvalvonnassa.

Julkisivun korjauksia tehdään ulkopuolella kiertävältä huoltokelkkaradalta. Sepän mukaan sääolosuhteet ovat hidastaneet korjaustöitä.

Taloyhtiön teettämän raportin mukaan alun perin julkisivussa korjausta vaati ainakin 145 elementtiä. Vuonna 2021 korjauskartoissa oli merkitty yhteensä 262 uutta elementtiä korjattavaksi ja vuonna 2022 jälleen 73 lisää.

Majakassa on rikkoutunut jo kertaalleen korjattuja laseja ja lasien taustapeltejä paikallaan pitäviä niittejä on irronnut. SRV:n mukaan rikkinäiset lasit eivät ole ulkopinnassa, eivätkä aiheuta vaaraa. Myöskään niitit eivät voi pudota rakenteen ulkopuolelle.

Raportin mukaan nykyiset korjausmenetelmät pyrkivät ehkäisemään rikkoontumista, mutta eivät korjaa syytä. Lasielementit rikkoutuvat raportin mukaan siksi, että talon seinät lämpenevät luultua enemmän.

Myös asunnoissa on asukkaan mukaan ollut lämmönsääntelyongelmia. SRV:n Sepän mukaan rakennuksen lämmitys- ja viilennysjärjestelmää on säädetty vuositakuukorjausten yhteydessä.

– Asunnoissa on normaalia suuremmat ikkunat, minkä vuoksi on tärkeä muistaa käyttää asuntojen sälekaihtimia osana asuntojen lämpötilanhallintaa, Seppä sanoo.

Asukas ihmettelee SRV:n antamaa neuvoa pitää sälekaihtimia kiinni asuntojen lämpötilojen hillitsemiseksi. Hänen mukaansa se ei ratkaise ongelmaa, jos julkisivun tummat elementit keräävät lämpöä.

Asukas myös huomauttaa, että Majakan jälkeen rakennetut tornitalot ovat huomattavasti sitä vaaleampia.

– Torneista ei ole ollut alun pitäenkään tarkoitus tehdä väkisin täysin samanlaisia, vaan ikään kuin ne olisivat enemmänkin sukua toisilleen. Julkisivujen värillä ei ole vaikutusta lämpötiloihin asuntojen sisällä, Seppä vastaa.

Majakassa on muitakin ongelmia. Rakenteissa on havaittu vesivuotoja ja julkisivuelementit paukahtelevat äänekkäästi. Talossa rikkoutui viime kesänä sprinkleri. Vesivahingon takia hisseistä vaihdetaan edelleen kannatinköysiä.

Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Uutiset.