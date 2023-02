Keva: Eläkkeitä haettiin poikkeuksellisen paljon viime vuonna

Osittainen varhennettu vanhuuseläke houkutteli aiempaa enemmän.

Julkisen sektorin työeläkevakuuttaja Keva kertoo, että eläkkeitä haettiin viime vuonna poikkeuksellisen paljon. Tämä näkyy muun muassa siinä, että osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen päätöksiä tehtiin Kevassa viime vuonna 154 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna ja vanhuuseläkepäätöksiä 14 prosenttia enemmän.

– Eläköityminen on monelle ainutkertainen tapahtuma. Paljon julkisuutta saanut työeläkeindeksi sai ihmiset liikkeelle ja pohtimaan, mikä on "juuri minulle oikea ratkaisu." Aika moni päätyi siihen, että joulukuu on hyvä hetki aloittaa uusi vaihe elämässä, eläkejohtaja Eija Korhonen Kevan Eläkepalveluyksiköstä sanoo tiedotteessa.

Inflaatio oli viime vuonna vauhdikasta, minkä vuoksi työeläkkeiden indeksikorotuskin oli poikkeuksellisen suuri. Tämän vuoden alussa voimaan tullut korotus oli 6,8 prosenttia.

Kunta-alan, valtion, kirkon, Kelan ja Suomen Pankin palveluksesta siirtyi viime vuonna eläkkeelle 19 397 työntekijää, Keva kertoo. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 62,0 vuotta eli 0,6 vuotta korkeampi kuin edellisvuonna. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä ei laskenut missään eläkelajissa.

Vanhuuseläkkeiden osuus kaikista eläkkeelle siirtyneistä oli 72,7 prosenttia. Vanhuuseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 64,5 vuoden iässä eli 0,3 vuotta vanhempana kuin vuotta aiemmin.

Työkyvyttömyyseläkkeille siirtyi 5 303 työntekijää, mikä oli 1,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Täysille työkyvyttömyyseläkkeille siirryttiin keskimäärin 60,1 vuoden iässä, missä on nousua 0,2 vuotta.