Tokmanni avaa Hämeenlinnan Tiiriöön suurmyymälän, joka on samaa kokoluokkaa kuin Tornion-myymälä.

Halpakauppaketju Tokmanni on tehnyt vuokrasopimuksen noin 9000 neliömetrin kokoisesta liiketilasta Hämeenlinnan Tiiriössä. Tokmannin mukaan kyseessä on uuden konseptin myymälä, jossa on ketjun laajin tuotevalikoima.

Se on tarkoitus avata tämän vuoden loka–marraskuussa.

Myymälä on samaa kokoluokkaa kuin viime vuonna uudistettu Tornion-myymälä.

Tokmannilla on ollut Tiiriössä yli puolet pienempi myymälä, joka suljetaan uuden myymälän avaamisen yhteydessä.

Sen nykyinen henkilökunta siirtyy uuteen suurmyymälään. Tokmanni aikoo palkata uuteen myymälään myös uusia työntekijöitä.