AKT:n lakkojen aiheuttamat häiriöt voivat näkyä kauppojen hyllyillä jo tällä viikolla

Ahtaajien lakko on lähestulkoon pysäyttänyt Suomen viennin ja tuonnin. AKT:n lakoilla on myös muita vaikutuksia. Kuljetusalan sovittelu jatkuu tänään iltapäivällä. Ahtaajien riidan sovittelun jatkosta ei ole vielä tietoa.

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n lakko jatkuu edelleen, sillä liitto hylkäsi eilen sovittelijan tekemän sovintoesityksen. Työntekijöiden mukaan esityksen sisältämät palkankorotukset eivät olleet riittäviä.

Ahtaajien lisäksi lakossa ovat myös kuorma-autoala, säiliöauto- ja öljytuoteala sekä terminaalien toiminta.

Ahtaajien lakolle ei ole annettu takarajaa, mutta muilla aloilla lakkojen on määrä päättyä tiistaina puoliltaöin, paitsi terminaalitoiminnassa vasta keskiviikkoaamuna.

Lakot vaikuttavat kansalaisten arkeen, kuten jätehuoltoon sekä jatkuessaan ruokakauppojen valikoimiin.

Esimerkiksi Keskosta kerrotaan, että ahtaajien lakko voisi venyessään vaikuttaa joidenkin ulkomaisten tuoretuotteiden saatavuuteen.

– Toistaiseksi tuotteita on toimitettu K-kauppoihin normaalisti eikä tämä ole näkynyt asiakkaille saatavuuden heikentymisenä. Uskomme, että tämä viikko pärjätään vielä kohtuullisen hyvin, sanoo Keskon päivittäistavarakaupan logistiikkajohtaja Jyrki Tomminen.

S-ryhmässä tilanne on suurin piirtein sama.

– Tilanne on suhteellisen normaali, tuontihedelmissä voi olla pieniä vaikutuksia. Lähinnä puhutaan banaanista ja sitrushedelmistä, joiden kohdalla voi olla näkyvissä pieniä häiriöitä jo tällä viikolla, sanoo tuoteryhmäjohtaja Veli-Matti Puhakka.

HSY on kertonut, että noin puolet asuinkiinteistöjen jäteastioista pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella voi jäädä päivittäin tyhjentämättä lakon päättymiseen asti. Ainoastaan lasia ja pienmetallia rahdataan pois kohtuullisen normaalisti.

Tämän takia alueen asukkaita kehotetaan täyttämään roskapussit piripintaan ennen roskalaatikkoon viemistä. Jos laatikot täyttyvät, pitäisi jätteitä säilyttää mahdollisuuksien mukaan kotona.

Logistiikkapäällikkö Tero Salon mukaan tilanne kuitenkin vaihtelee alueittain.

– Erilaisin tuurausjärjestelyin on saatu vaihtelevasti paikattua puutteita. Esimerkiksi kantakaupungissa, missä on pieniä jätetiloja, on saatu jonain päivinä hoidettua tyhjennykset ihan hyvinkin, Salo sanoo.

Lakon päätytty tilanne ei normalisoidu käden käänteessä, joten jäteastioita ei kannata heti rynnätä täyttämään.

– Lakon jälkeen joudutaan purkamaan paljon rästikuormaa. Tämä vie aikansa, vaikka lakon aiheuttamia viivästyksiä pyritään ajamaan mahdollisimman paljon kiinni, Salo sanoo.

Myös posti- ja logistiikka-alan PAU on tukilakossa, joka päättyy tiistaina. Se vaikuttaa postin kirje- ja pakettikuljetuksiin.

Postin antaman arvion mukaan lakon aikana lähetettyjen pakettien toimitukset viivästyvät viidestä päivästä viikkoon. Lakon aikana lähetettyjen kirjeiden ja päiväjakelussa kulkevien sanoma- ja aikakausilehtien toimitukset viivästyvät viikosta kahteen viikkoon.

AKT:n kuljetusalan työriitojen sovittelu jatkuu maanantaina iltapäivällä kello 13. AKT hylkäsi myöhään sunnuntaina toisen sovintoehdotuksen ahtausalan työriidassa.

Linja-autohenkilökunnan ja huoltokorjaamojen osalta sovittelu jatkuu tiistaina.

Ahtausalan sovittelun jatkumisesta ei ole vielä keskusteltu osapuolten kanssa, kertoo valtakunnansovittelijan toimisto.

AKT:n lakot jatkuvat satamissa, kuorma-auto-alalla, säiliöauto- ja öljytuote-alalla sekä terminaalitoiminnassa. Ahtausalan lakolle ei ole määritelty takarajaa.

Autoliikenteen aloilla on tähän mennessä annettu yksi sovintoehdotus, jonka AKT hylkäsi viime viikon tiistaina. AKT:n puheenjohtajan Ismo Kokon mukaan sovintoehdotuksesta oli karsittu kaikki liiton jäsenille tärkeät tekstikysymykset, minkä lisäksi myös palkkaratkaisut olivat riittämättömiä.

AKT on viime viikolla antanut lakkovaroituksia uusista lakoista, jotka alkavat 1. maaliskuuta, ellei sopua synny sitä ennen.