Jerko, 17, perusti oman bisneksen nerokkaan huomionsa ansiosta – ”Tässä on tosi isoa potentiaalia”

Lukiolaispoika kirjasi ylös tavoitteet, joiden avulla hän aikoo lukea aiempaa enemmän kirjoja tänä vuonna.

Jerko Suodenjoella on jo paljon yritys- ja kuluttaja-asiakkaita.

Lempääläinen lukiolaispoika Jerko Suodenjoki, 17, on Suomen nuorimpia yrittäjiä, pian vastaperustamansa firman toimitusjohtaja myös virallisesti.

Viime keväänä Suodenjoki luki uutisista, että aurinkopaneelien hinnat alkoivat nousta, ja Suodenjoki kuuli, että asennuksia ei pystytä tekemään kovan kysynnän tahtiin.

– Rupesin tutkimaan hakusanoja GoogleAdsin avulla. Katsoin ihan huvin vuoksi, että autohuoltoja oli haettu 9 000 kertaa kuukaudessa. Aurinkopaneeleita 40 000 kertaa.

Siitä idea sitten lähti. Ei tosin ihan omin voimin, vaan apuna on ollut verkkopalveluiden ja digimarkkinoinnin alalla niin ikään omaa yritystään pyörittävä isä.

– Lähdettiin tekemään yhteistyötä. Tuli pieni painekin saada sivusto nopeasti ylös, kun buumi oli niin suuri.

Urakoiden kilpailuttamispalveluita on olemassa, mutta Suodenjoki arveli, että tarvetta olisi nimenomaan aurinkopaneelien kilpailutukseen. Nyt hän pyörittää aurinkopaneeleiden kilpailutukseen tarkoitettua verkkosivustoa Solle.fi:tä.

Suodenjoki kertoo, että käsittelyaika yhtiössä, jossa osakkaana on alaikäinen, olisi kestänyt 2–4 kuukautta.

– Äiti oli pakko ottaa hallitukseen, kunnes huhtikuussa on synttärit ja siirryn omistajaksi.

Yli sata tarjouspyyntöä

Suodenjoki alkoi ottaa yhteyksiä alan yrityksiin marraskuun lopulla. Tammikuun lopulle asti yrityksille tarjottiin ilmaista testijaksoa. Yrityksistä 80 prosenttia on jatkanut palvelussa maksavina asiakkaina.

Kuluttaja-asiakkaille palvelu on maksuton. Suodenjoki kertoo, että kilpailutukseen menee keskimäärin alle viisi minuuttia aikaa.

Suodenjoen Solle-palvelu on levinnyt toistaiseksi lähinnä Facebook-ryhmissä, mutta nyt hän hakee oikeaa siemenrahaa markkinointiin.

Yrityksille Solle tarjosi alun perin 99 euroa kuussa ja arvonlisävero päälle. Sitten kokeneemmat kasvuyrittäjät vinkkasivat, että komissiopohjainen laskutus olisi parempi. Nyt Suodenjoki pyytää kolme prosenttia alvittomasta kauppasummasta.

Alan termistö on jo hyvin hallussa.

– Se mahdollistaa meillekin paljon aggressiivisemman skaalautumisen.

– Olen kuullut ja uskon, että tässä on tosi isoa potentiaalia. Nyt meillä on yritysten määrä kasvanut alle kymmenestä melkein 40:een. Helmikuun 15. päivään mennessä oli tullut jo yli sata tarjouspyyntöä.

Suodenjoki kertoo, että talousasiat alkoivat kiinnostaa häntä pari vuotta sitten 15-vuotiaana.

– Osakemarkkinat alkoivat kiinnostaa, ja tein ensimmäiset sijoitukset. Jotkut sijoittavat rahastojen kautta, mutta minua kiinnostaa tutkia yritysten liiketoimintaa ja sijoittaa suoraan niihin.

Suodenjoki on sijoittanut Yhdysvaltoihin, muun muassa teknoyhtiöihin. Esimerkiksi niiden pilvipalvelut kiinnostavat ja niissä hän ”näkee potentiaalia”.

” Koen itsekin, että se on digitalisaation aikaansaannosta.

Suodenjoki käy Lempäälän lukion toista vuosikurssia. Ensimmäiset kirjoitukset ovat syksyllä. Hän aikoo kirjoittaa historian, yhteiskuntaopin, fysiikan, pitkän matematiikan ja äidinkielen ja englannin.

Viime aikojen uutisointia oppimistulosten laskusta, nuorten heikentyneestä matikkapäästä ja lukutaidosta Suodenjokikin on seurannut hieman.

– Vähän huolestuttaa oikeasti, että mihin osaamisen taso menossa. Koen itsekin, että se on digitalisaation aikaansaannosta.

Suodenjoki on huomannut omakohtaisesti, että digilaitteet antavat aivoille sellaisia ärsykkeitä, että keskittyminen vaikeutuu.

– On vaikka vain puoli tuntia kännykällä, ja yritän alkaa lukea kirjaa, niin aivot ovat sellaisella tilassa, että en pysty keskittymään lukemiseen helposti.

Fiksulta ja määrätietoiselta kuulostava lukiolainen pitää lukemista siinä määrin tärkeänä, että teki eräänlaisen uudenvuodenlupauksen – jopa kirjasi tavoitteet – että lukee tänä vuonna aiempaa enemmän. Suodenjoki uskoo, että lukeminen tukee matematiikan opiskelua.

Parhaillaan hän lukee englanniksi sijoittaja-yrittäjäguru Raval Navikantin kirjaa.

Lempäälä on tunnettu jääkiekkolegenda Marko Anttilan kotikuntana. Anttila on paljastanut IS:lle, että hänellä on erityinen kiinnostus historiaan, joka juontaa lukion innostavaan historianopettajaan.

Suodenjoki panostaa matematiikkaan tekemällä paljon läksyjä ja harjoituksia kotona, mutta lisäksi häntäkin historia ja yhteiskuntaoppi kiinnostavat. Syykin on sama, innostavat opettajat. Sellaisia on ollut sekä yläasteella että lukiossa, hän kertoo.