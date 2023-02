ABC:n asemalta loppui hetkeksi ysivitonen – ”Harmitti, ettei saanut ’halpaa’ bensaa moottorikelkkaan”

Rovaniemen SEO:llakin nähtiin hetkellinen kysyntäpiikki. Varsinaisen bensapulan tai hamstrauksen merkkejä ei ole kerrottu olleen.

Autoilijat seuraavat nyt herkällä korvalla uutisointia siitä, vaikuttaako auto- ja kuljetusalan AKT:n lakko polttoaineen saatavuuteen. Vielä varsinaisesta hamstraamisesta ei ole näkynyt merkkejä, mutta hetkellisistä kysyntäpiikeistä.

– Heti uutisoinnin jälkeen näkyi, että vilinä alkoi käydä mittareilla, mutta ei mitään isoja määriä. Ne hakivat bensakanistereihin ja koneurakoitsijat tynnyreihin, Lapin bensiinikauppiaat ry:n puheenjohtaja, Rovaniemen Vanttauskosken SEO-aseman yrittäjä Mika Kuusela kertoo.

Hän viittaa uutisointiin siitä, että Lapissa saattaa uhata polttoainepula, jos AKT:n lakko jatkuu pitkään.

SEO:lla Simeon ajaa kuljetuksia, ja päällystö ajaa nyt autoja.

– Siinä on vaaransa, että polttoaine pääsee loppumaan, kun Lappikin on iso alue ja vain SEO-asemia monilla paikkakunnilla. Eikä se kuljetusfirman vika ole.

Myös Levin ABC:llä nähtiin perjantaina poikkeuksellinen tilanne, kun ysivitonen loppui tunneiksi asemalta.

Paikallista tankkaajaa ”harmitti, ettei bensa-asemalla saanutkaan ’halvinta’ bensaa viikonlopuksi moottorikelkkaan”. Siihen olisi käynyt myös 98-oktaaninen. Asiakas päätyi toiselle asemalle, kun bensan yleinen kova hinta pakottaa tarkkuuteen.

– Tosiaan eilen oli tilanne kello 12–17 välisenä aikana, että 95 on päässyt Levillä loppumaan kovan kysyntäpiikin vuoksi, ABC-ketjun vt. johtaja Markku Lappalainen kertoo.

Säiliöt täytettiin ja asia on kunnossa. Lakolla ei ole tämän kanssa mitään tekemistä vaan kyseessä on vaan kysyntäpiikki, hän sanoi.

– Ei ole mitään erityistä poikkeamaa tai hamstrausta tiedossa tai näköpiirissä. Ei myöskään syytä hamstrata, sillä saatavuusnäkymä on hyvä meidän ketjun osalta, Lappalainen kertoo.

SEO:n Kuusela kertoo, että lisäystä oli asiakaspiikissä noin kolmannes. Ivalossa kerrottiin 98-bensan hetkeksi loppuneen.

SEO:lla tilannetta vaikeuttaa se, että toimituksia on vain kerran viikossa, kun taas isommilla asemilla useampia. Välimatkat ovat pohjoisessa pitkiä.

Polttoaineen tilaamista on myös vaikeuttanut hintojen sahaaminen, Lappalainen kertoo.

Myönteistäkin bensa-asemalle kuuluu.

– Turisteja on nyt Lappi täynnä, israelilaisten tulo on erityisesti näkynyt. Heitä pysähtyi meilläkin kaksi linja-autollista. Onneksi on polttoainetta riittänyt.

Pohjois-Suomeen on ennustettu polttoaineen mahdollista loppumista säiliöautojen ja öljytuotealan lakon takia. Lakko alkoi viime keskiviikkona.

Jos sopimusta ei synny, lakko kestää tiistaihin asti. Uusi lakkovaroitus on annettu maaliskuun alussa. AKT:n ja työnantajaliitot jatkavat neuvotteluja.