LNG:n hinta laski alimmilleen puoleentoista vuoteen

Kaasun hinnanlasku vihjaa myös sähkön saattavan halventua.

Pohjois-Euroopan markkinoilla nesteytetyn maakaasun (LNG) hinta on perjantaina laskenut alimmilleen seitsemääntoista kuukauteen, uutistoimisto Reuters kertoo.

Kaasun hinta on laskenut, kun Euroopassa varastot on saatu täytettyä ja tarjontanäkymät ovat hyvät. Myös lauha sää on laskenut kysyntäodotuksia ja sitä myötä hintapaineita.

Kun energiakriisi Venäjän hyökkäyssodan vuoksi viime vuonna kärjistyi, maakaasun voimakas kallistuminen nosti myös sähkön hinnan ennennäkemättömän korkeaksi.

Kun kaasu nyt halpenee, pitäisi sen edelleen keventää sähköntuottajien hintapaineita ja sitä myötä hintoja sähkön tukkumarkkinoilla. Tämän pitäisi lopulta näkyä myös kotitalouksien sähkölaskuissa.