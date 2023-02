Pahimmat pelot sähkön hinnan vaikutuksista mökkien vuokraamiseen eivät toteutuneet, mutta vuokrauspalvelu ohjeistaa silti lomalaisia säästämään sähköä.

Lapissa ei ole koettu vielä pitkiä paukkupakkasjaksoja, mikä on vaikuttanut sähkön käyttöön.

Hiihtolomat ovat alkaneet osassa Etelä-Suomea, ja moni suuntaa nyt vuokramökille Pohjois-Suomeen ja Lappiin. Suuri osa suomalaisista vuokramökeistä lämpiää sähköllä.

Erityisesti syksyllä mökinvuokraajat pelkäsivät, pitääkö mökkejä jättää tyhjilleen, kun sähkön hinnat nousivat pilviin. Vaikutukset olivat kuitenkin paljon ennakoitua pienemmät.

– Nyt huoli on laantunut, kun se [sähkön hinta] ampaisi vain hetkellisesti korkealle, Lomarenkaan toimitusjohtaja Eva Kohonen sanoo.

Kohosen korviin ei ole kantautunut, että mökkejä olisi jätetty sähkön hinnan vuoksi kylmilleen tai otettu vuokrauksesta pois.

Lomarengas neuvoo silti edelleen mökinvuokraajia sähkönsäästövinkeillä. Jokaisesta mökistä löytyy ohjeistus, jossa neuvotaan, ettei esimerkiksi sähkökiuasta kannata pitää päällä tuntitolkulla ja tuulettaa ei kannata kuin hetkellisesti.

– On myös neuvottu, että mökin lämpötilaksi pari astetta alempikin riittää. Jos ulkona on 25 astetta pakkasta, sisällä ei tarvitse olla ihan 25 astetta lämmintä. Nyt on kuitenkin ollut lämpimät kelit, pohjoisessakin hämmästyttävän miedot pakkaset, Kohonen sanoo.

Pelkästään Lomarenkaan kautta on vuokralla noin 4 000 mökkiä, joista noin 3 200 on talvikäytössä. Hiihtolomaviikkojen varaustilanne etenkin Lapin suurten hiihtokeskusten lähellä alkaa olla täysi. Vapaita mökkejä voi silti Kohosen mukaan edelleen löytyä.

Mökkejä on varattu hänen mukaansa muutama prosentti vähemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Viime vuodessa näkyi vielä ulkomaan matkailun koronarajoitukset, joiden takia kotimaan matkailu oli huipussaan.

Sähkön ylhäällä käyneen hinnan takia ei Kohosen mukaan ole tehty valtavia korotuksia mökkien vuokrahintoihin. Hintoja ei ole voitu suuresti korottaa.

– Aika maltillisesti niitä on korotettu, kun samanaikaisesti inflaatio on laukannut näin kovaa, ja kuluttajien käytössä olevat lomabudjetit ovat vähän alhaisemmat.

Jokainen Lomarenkaan kautta mökkiään vuokraava omistaja päättää hintojen korottamisesta itse.