Niin kauan kuin olen kirjoittanut perhevapaista, jokaisesta kirjoituksesta tulee lukijapalautetta, ettei perheen parempituloisella ole varaa jäädä lapsen kanssa kotiin. Lähes aina näkemys perustuu väärinymmärrykseen. Onneksi Kela teki laskurin, jolla vaikutukset omaan talouteen voi helposti käydä laskemassa, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Perhevapaista kirjoittaessa on varattava seuraavaksi päiväksi aikaa keskustella lukijoiden kanssa. Käytännössä jokaisesta kirjoituksesta tulee palautetta, että perheellä ei ole varaa siihen, että parempituloinen vanhempi jäisi perhevapaalle.

He ovat katselleet palkkakuittejaan ja bruttotulojen perusteella tuohon päätelmään on helppo tulla.

Totuus on kuitenkin jotain ihan muuta, sillä pelkkä bruttotulojen tarkastelu antaa tilanteesta helposti väärän kuvan. Verotus tasaa tuloja merkittävästi ja saattaa muuttaa tilanteen ihan toiseksi.

Ihmisten tekemiä oletuksia on helppo ymmärtää, koska perheen tulojen laskeminen perhevapaiden ajalta on varsin monimutkaista. Olen haastatellut ekonomistia ja valtiotieteen tohtoria, joka sanoi, että ensimmäisen lapsen syntyessä hänellä meni kaksi päivää saada jotain tolkkua siitä, millaisia valintoja ja mahdollisuuksia perheellä nyt on – ja miten ne vaikuttavat perheen tuloihin.

Joten ihan helppoa asian hahmottaminen ei ole.

Asian helpottamiseksi kela.fissä on julkaistu perhevapaavertailu, jolla lapsiperheet tai perheenlisäystä suunnittelevat voivat laskea, kuinka paljon perheen kokonaistulot kasvavat tai vähenevät, jos molemmat vanhemmat käyttävät vapaita.

Laskurin löydät täältä.

Lisäksi Kelan tutkimusblogista löytyy esimerkkilaskelmia, jotka valottavat tilannetta. Laskelmia on tehty eri tulotasoilla.

Yksinkertaistaen: perheen vanhempien kuukausipalkassa pitää olla useiden tuhansien eurojen ero, että ollaan tilanteessa, jossa kummankin ei kannata pitää perhevapaata.

Lähes aina kannatta.

Tutkimusblogin tekstin kirjoittanut Kelan päämatemaatikko Tapio Isolankila kiteyttää asian näin: suurempituloisen vanhemman ei ole varaa jättää perhevapaita käyttämättä.

Yhteiskunnallisesti asialla on merkitystä monella tavalla. Pitkät perhevapaat esimerkiksi näkyvät myöhemmin elämässä pienempinä eläkkeinä.

Perhevapaauudistuksen keskeisenä tavoitteena oli, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuisivat tasaisesti vanhempien kesken. Vuonna 2022 vanhempainpäivärahapäivistä 88 prosenttia korvattiin äideille.