Tuotannon on määrä käynnistyä huhtikuussa.

Olkiluodon kolmosyksikön koekäyttö jatkuu maaliskuun alussa, kun venttiilihuolto on valmistunut.

Olkiluodon ydinvoimalan kolmosyksikön säännöllinen sähköntuotanto viivästyy jälleen. Teollisuuden Voima kertoo, että yksikön koekäyttö jatkuu 2. maaliskuuta, kun venttiilihuolto on valmistunut. Säännöllisen sähköntuotannon on määrä alkaa 4. huhtikuuta.

TVO kertoi vielä viikonvaihteessa, että OL3:n säännöllisen sähköntuotannon oli määrä alkaa maaliskuun aikana.

Yksikön käynnistyksen yhteydessä löytyi viime viikon lopulla vika yhdessä ylipainesuojaukseen tarkoitetussa paineistimen varoventtiilissä. Kyseinen venttiili ei määräaikaiskokeessa läpäissyt sille asetettuja raja-arvoja.

Vastaavia venttiileitä on yhteensä kolme. Sähköntuotanto jatkuu, kun vikaantunut venttiili on saatu huollettua ja muut venttiilit tarkastettua ja uudet kokeet on tehty.

Edellinen viivästys yksikön sähköntuotannon aloittamiseen ilmeni viime viikolla, kun kävi ilmi että turbiinilaitoksella on tehtävä vielä muutamia lisätarkastuksia. Tuolloin odotettiin vielä, että säännöllinen sähköntuotanto olisi alkamassa 18. maaliskuuta.