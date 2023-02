Fortum leikkaa toistaiseksi voimassa olevien sopimustensa hintoja

Useat sähköyhtiöt ovat ilmoittaneet alentavansa toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hintoja huhtikuun alusta. Nyt asiasta kertoo myös Fortum.

Energiayhtiö Fortum alentavansa selvästi toistaiseksi voimassa olevien sopimustensa hintoja niin kuluttajille kuin yrityksille.

Kuluttajien sähköenergian hinta laskee huhtikuun alussa 62 prosenttia ja yritysten 44 prosenttia.

– Markkinahintojen laskun myötä pystymme tarjoamaan toistaiseksi voimassa olevaa Kesto-sopimustamme huomattavasti edullisempaan hintaan ja vastaamaan tällä asiakkaidemme toiveeseen, sanoo Fortumin Suomen kuluttajaliiketoiminnan asiakkuuspäällikkö Tuomas Yrttiaho tiedotteessa.

Kuluttajien Kesto-sopimuksen hinta päivittyy kolmen kuukauden välein. Uudet hinnat päivittyvät asiakkaille automaattisesti.

Kuluttajien Kesto-sopimuksen hinta on huhtikuussa 17,73 senttiä kilowattitunnilta. Tässä on mukana nykyinen alennettu 10 prosentin arvonlisäverokanta. Toukokuun alussa sähkön arvonlisävero palaa aikaisempaan 24 prosenttiin, jolloin kuluttajahinta on touko- ja kesäkuussa 19,99 senttiä.

Alempi hinnoittelu perustuu Fortumin mukaan sähkön laskeneeseen markkinahintaan. Pohjoismaisessa sähköpörssissä Suomen hinta-alueen viikkokeskihinta on laskenut vuoden alun noin kymmenestä sentistä tähän mennessä kuuteen senttiin.

– Markkinahintojen laskua on erityisesti vauhdittanut kaasun hinnan laskeminen, pohjoismaisten vesivarantojen parantuminen ja leuto talvi, jonka vuoksi sähkön kulutus on ollut ajankohtaan nähden vähäisempää, Yrttiaho sanoo.

Myös yritysten toistaiseksi voimassa olevan Yritys Oiva -sähkösopimuksen hinta laskee huhtikuussa. Sopimuksen kiinteä hinta päivittyy kuukausittain. Huhtikuun sähköenergian hinta on 25,00 senttiä kilowattitunnilta.

Myös muut sähköyhtiöt ovat kertoneet alentavansa sopimushintojaan. Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö Helen ilmoitti helmikuun alussa alentavansa toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten hintoja huhtikuun alusta.

Helenin mukaan laskua tulee keskimäärin 48 prosenttia. Samoin Turku Energia ilmoitti tässä kuussa laskevansa toistaiseksi voimassa olevien sopimustensa hintoja huhtikuun alusta lähtien.

Hinta on noin 40 prosenttia halvempi kuin lokakuun alussa, jolloin hintoja tarkistettiin edellisen kerran. Louna Vehreä -sopimuksen hinta on huhtikuun alusta alkaen 17,63 senttiä kilowattitunnilta. Tämä sisältää 10 prosentin arvonlisäveron huhtikuun loppuun saakka.

Sopimushintojensa laskusta huhtikuussa ovat kertoneet myös sähköyhtiöt Oomi ja Väre.