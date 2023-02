Verottaja muistutti 400 000 asiakasta tärkeästä ohjeesta – moni ei tiedä rahaedusta

Menoja voi vähentää veroilmoituksella, vaikka tuloja ei viime vuodelta olisi.

Moni metsänomistaja luulee, että metsäveroilmoitus pitää täyttää vain silloin, kun on saanut tuloa metsätaloudesta. Verottaja muistutti keskiviikkona, että metsänomistaja voi vähentää menoja veroilmoituksessa, vaikka tuloja ei olisikaan.

Noin 400 000 metsänomistajaa voi jättää veroilmoituksen metsätaloudesta. Metsänomistajat voivat olla yksityishenkilöitä, kuolinpesiä tai verotusyhtymiä.

Tyypillisiä vähennettäviä kuluja ovat metsävakuutusmaksut, metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksut ja matkakulut. Jos metsätalouden menoja on enemmän kuin tuloja, tuloksesta tulee tappiollinen.

– On varsin tavallista, että metsänomistaja ei myy puuta metsästään joka vuosi. Jos metsätalouden menoja kuitenkin on, metsätalouden tappiollinen tulos vähennetään muista mahdollisista pääomatuloista. Tai jos ei ole pääomatuloja, tappio pienentää ansiotuloista maksetun veron määrää, Verohallinnon ylitarkastaja Kari Pilhjerta sanoi tiedotteessa.

Pilhjerta ennakoi, että viime vuodelta voi tulla puuta myyneille edellisvuottakin enemmän tuloja. Verohallinto ennakoi viime vuodesta puun myynnin ennätysvuotta.

Vuoden 2022 lopulla puun hinta nousi reippaasti. Kun hinnat ovat korkealla, myös harvemmin metsää myyvät saattavat aktivoitua kaupoille.

Vuonna 2021 suomalaiset saivat puun myynnistä lähes kaksi miljardia euroa eli liki 30 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.

Viime vuoden metsäveroilmoituksen aika on nyt. Pelkkää metsätaloutta harjoittavilla veroilmoituksen määräpäivä on 28. helmikuuta. Jos harjoittaa metsätalouden lisäksi myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, määräpäivä on 3. huhtikuuta.

Verohallinto ei tänä vuonna lähettänyt paperista veroilmoituslomaketta metsänomistajille. Helpoimmin metsätalouden veroilmoituksen voi täyttää verkkopalvelu OmaVerossa.