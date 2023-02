Laskuri paljastaa yllättävän tuloksen perhevapaiden hyödyistä

Perheen tulojen laskeminen perhevapaiden ajalta on monimutkaista.

Kela on julkaissut verkkosivuillaan laskurin ja vertailun perhevapaista. Niiden avulla vanhemmat voivat arvioida, kuinka paljon perheen kokonaistulot kasvavat tai vähenevät, jos molemmat vanhemmat käyttävät vapaita.

Yleinen syy siihen on Kelan mukaan siihen, että isät eivät käytä vapaita, on pelko vapaiden vaikutuksesta perheen tulotasoon. Usein ajatellaan, että isän ei ole taloudellisesti mahdollista jäädä kotiin.

Perheen tulojen laskeminen perhevapaiden ajalta on monimutkaista. Kela avaa laskentamallia blogissaan erilaisten perhetilanteiden kautta.

Jos vanhemmilla on suuret tuloerot, suurempituloisen tulot voivat perhevapaalla pudota enemmän kuin pienempituloisen palkka tältä ajalta olisi. Verotus kuitenkin tasaa tuloja niin merkittävästi, että se voi kääntää tilanteen päälaelleen.

– Perheet jakavat vapaita usein ennakko-oletusten pohjalta sen sijaan, että laskisivat, miten erilaiset vapaiden jakamisen tavat vaikuttavat perheen talouteen, Kelan päämatemaatikko Tapio Isolankila sanoi tiedotteessa.

Perhevapaauudistuksen keskeisenä tavoitteena oli, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuisivat tasaisesti vanhempien kesken. Viime vuonna vanhempainpäivärahapäivistä 88 prosenttia korvattiin äideille.

Esimerkkiperheessä, jossa molemmat vanhemmat ovat mediaanituloisia, perheen nettotulojen kannalta paras ratkaisu on jakaa vapaat tasan. Kahden vuoden aikana käteen jäävät tulot ovat noin 7 840 euroa suuremmat kuin jos vain toinen vanhempi käyttäisi vapaita.

Jos vanhemman A palkka on suuruudeltaan 2 178 euroa eli hän on alimman tulodesiilin nainen ja vanhemman B palkka on 4 019 euroa eli kyseessä on keskituloinen mies, bruttotulojen perusteella vapaiden jakaminen vaikuttaa taloudellisesti kannattamattomalta.

Nettotulot ovat kuitenkin noin 2 610 euroa suuremmat kuin tilanteessa, jossa vain pienempituloinen käyttäisi vapaita. Paras ratkaisu on, että molemmat vanhemmat käyttävät omat vanhempainrahakiintiönsä ja pienempituloinen käyttää kotihoidon tukea noin viisi kuukautta.

Isomman tuloeron tapauksessa taloudellisesti paras tapa olisi se, että parempituloinen käyttää 97 vanhempainrahapäivää ja pienempituloinen kaikki muut vanhempainrahapäivät sekä kotihoidon tukea.

Vertailussa käyttäjän täytyy syöttää molempien vanhempien palkat, kotihoidon tuen määrä sekä aika, jona lasta hoidetaan kotona.

Kela kertoo, että vertailu haluttiin pitää mahdollisimman yksinkertaisena. Se arvioi perheen tulot kahden vuoden osalta. Vertailu olettaa, että vanhemmat eivät käytä vanhempainrahaa yhtä aikaa vaan toinen vanhempi työskentelee silloin, kun toinen on kotona.

Se ei ota huomioon muita Kelan etuuksia eikä työnantajan vanhempainvapaan ajalta mahdollisesti maksamaa palkkaa. Viimeksi mainittu ei muuta peruskuviota vaan lisää vielä vapaalle jäämisen taloudellista hyötyä.

