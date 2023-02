Lentolippujen hinnat uhkaavat nousta, Finnairin toimitusjohtaja varoittaa

Lentäminen ei ole ainakaan halpenemassa, Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner uskoo.

Lentäminen lisääntyy taas voimakkaasti pitkän pandemia-ajan jälkeen. Kuluttajien ostovoiman heikkenemisestä huolimatta monet haluavat pitää kiinni matkustamisesta nyt, kun se taas on mahdollista, lentoyhtiö Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner arvioi yhtiön tulosjulkistuksen yhteydessä keskiviikkona.

Matkailijoista käydään tyypillisesti kovaa kilpailua lentoyhtiöiden välillä, mutta mikä tilanne on nyt pandemian jäljiltä ja miten se näkyy lentolippujen hinnoissa?

– Kilpailu lentoliikenteessä on aina kovaa ja reittikohtaista. Hinnat määräytyvät viime kädessä kysynnän ja tarjonnan perusteella. Se, mikä on vaikuttanut lentolippujen hintoihin on ennen kaikkea se, että polttoaineen hinta on noussut huomattavasti.

Lentoyhtiöiden kapasiteetti on pandemiavuosien jälkeen ollut vielä takavuosia pienempää, mikä on yhdessä kysynnän kasvun ja polttoaineen hinnan kanssa heijastunut hintoihin, Manner sanoi.

Hän huomautti, että alalle on tulossa ympäristöön ja ilmastoon liittyvää sääntelyä, mikä lisää lentoyhtiöiden kustannuksia ja aiheuttaa pitkällä aikavälillä nousupainetta hintoihin.

Mannerin arvion mukaan hinnat eivät siis nykyisestä ainakaan laske, vaan enemmänkin on nousupainetta.

Hän mainitsi tiedotustilaisuudessa myös sen, että pakettimatkat ovat nousseet viime aikoina uuteen suosioon, mikä on näkynyt Finnairiin kuuluvan matkanjärjestäjän Aurinkomatkojen myynnissä. Manner uskoo, että kuluttajat hakevat pakettimatkoista helppoutta ja turvaa.

