Supercellin tulos putosi pelimarkkinan mukana – ei julkaissut uusia pelejä

Supercellin tulos putosi, ja yhtiö teki sijoituksia uusiin peliyhtiöihin.

Supercellin liikevaihto laski viime vuonna vuoteen 2021 verrattuna 6 prosenttia 1773 miljoonaan euroon. Samalla koko mobiilipelimarkkina laski Supercellin mukaan yhteensä 6,4 prosenttia.

Supercell ei julkaissut viime vuonna yhtään uutta peliä maailmanlaajuisesti, vaikka koeponnisti useita pelejä testimarkkinoilla. Yhtiölle tuottivat tuloja viisi aiemmin julkaistua peliä. Supercellin mukaan yli 90 prosenttia pelaajista tulee peleihin orgaanisesti maksullisen pelaajahankinnan eli markkinoinnin sijaan.

Yhtiön käyttökate (EBITDA) oli viime vuonna 623 miljoonaa euroa, mikä merkitsi 14 prosentin laskua vuoteen 2021 verrattuna. Supercellin mukaan käyttökate laski suhteessa liikevaihtoa, koska yhtiö palkkasi lisää henkilöstöä ja teki sijoituksia uusiin pelistudioihin.

Helsinkiin yhtiö palkkasi 63 uutta työntekijää, joista yli puolet olivat ulkomaisia. Lisäksi yhtiö kertoo saaneensa Pohjois-Amerikan pelistudioon kaksi uutta pelitiimiä.

Supercell teki myös noin 10 miljoonan euron sijoituksen kolmeen suomalaiseen peliyhtiöön Metacoreen, HypeHypeen ja Channel37:aan.

– Mobiilipelimarkkina laski ensimmäistä kertaa sen historian aikana, toteaa yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Paananen.

– Halusimme kuitenkin uida vastavirtaan ja pelata hyökkäystä puolustuksen sijaan. Siksi olemme halunneet panostaa kasvuun ja tulevaisuuteen. Uudet studiot, uuden teknologian kehittäminen sekä tiimien vahvistaminen uusilla palkkauksilla ovat kaikki osa tätä Supercellin rakennusvaihetta. Tämä tietysti näkyy lyhyellä tähtäimellä tuloksessa, mutta meille on tärkeää ajatella pitkällä tähtäimellä.

Supercell kertoo kehittävänsä myös uudenlaista teknologiaa, jonka avulla voidaan tuoda markkinalle täysin uudenlaisia pelejä, niin mobiiliin kuin muillekin pelialustoille.

Viime vuonna tuli kuluneeksi 10 vuotta Hay Day- ja Clash of Clans -pelien julkistuksesta. Clash of Clans on tuottanut tänä aikana 10 miljardin kumulatiivisen liikevaihdon, ja Hay Day ylsi yli kahteen miljardiin dollariin.