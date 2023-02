Nyt puhuvat lakkoilevat ahtaajat – ”Peruspalkka ei kovin kummoinen ole”

Ahtaajat ovat varautuneet niin pitkään lakkoon kuin on tarpeen sopimuksen syntymiseksi. Toisaalta ollaan valmiita menemään vaikka iltaan töihin, jos sopimus saadaan, Pasi Boehm sanoo.

Lakot ahtausalalla alkoivat keskiviikkona aamukuudelta. Samalla alkoi Hakaniemen lakkotoimiston pystytys Helsingin ahtaustyöntekijät ry:n puheenjohtaja Pasi Boehmilla, 58.

Boehm on johtanut Helsingin ahtaustyöntekijöitä viime syksystä lähtien. Alalla hän on ollut jo parikymmentä vuotta.

Hänen ympärillään niukasti kalustetussa lakkotoimistossa on vakavan oloista porukkaa. Periksi ei aiota antaa.

– On varauduttu niin pitkään lakkoon kuin on tarpeen sopimuksen syntymiseksi. Toisaalta ollaan valmiita menemään vaikka iltaan töihin, jos sopimus saadaan, Boehm sanoo.

Ahtaajat torjuvat käsitykset, joiden mukaan he olisivat poikkeuksellisen lakkoherkkiä.

– Viimeksi ollaan oltu neuvottelujen takia lakossa vuonna 2010, pöydän ympäriltä todetaan.

Boehm on työskennellyt alalla parikymmentä vuotta, joten hän on korkeimmassa palkkaluokassa, mutta alalle tulevat aloittavat palkkaluokasta A1 ja A2. Tällöin tuntipalkka on 18,67 euroa ja 18,77 euroa.

Boehmin mukaan alalle tulevan toimeentulo riippuu paljolti siitä, miten asuminen on järjestetty ja paljonko on velkoja.

– Monta vuotta on menty lähes nollasopimuksilla taikka hyvin pienillä korotuksilla, käytännössä ostovoima on pienentynyt koko ajan viime lakosta lähtien, Boehm sanoo.

Ostovoimaa on rokottanut viime aikoina laukalle kiihtynyt inflaatio.

– Polttoaineiden ja elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet.

Boehmin mukaan nyt tarvittaisiin kunnollisia yleiskorotuksia, koska ”kertakorvauksella ei tee mitään”.

Boehm itse kulkee kotoaan Järvenpäästä Vuosaareen satamaan omalla autolla ja polttoainekulujen nousu tuntuu kukkarossa. Julkinen liikenne ei kävisikään vuorotyön takia.

– Aamuvuoro alkaa kuudelta, ja töistä lähtö on sen mukaan miten urakat valmistuu. Kun aloitat työvuoron, et välttämättä tiedä monelta se päättyy, koska ylitöitä on paljon.

Pasi Boehmin mukaan työntekijöiden ostovoima on kehittynyt viime aikoina väärään suuntaan.

AKT hyväksyi vuosi sitten yksivuotisen sopimuksen, joka toi noin kahden prosentin palkankorotukset. Sopimus syntyi tällöin ylityö- ja vuoronvaihtokiellon sekä lakkovaroituksen jälkeen.

Sopimus päättyi tammikuun lopussa ja samalla AKT antoi lakkovaroitukset ahtausalalle ja autoliikenteeseen.

Neuvottelut Satamaoperaattorien kanssa eivät ole tuottaneet tulosta, koska AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko on pitänyt palkankorotusesityksiä riittämättöminä. AKT hylkäsi eilen myös sovittelijan esityksen ja lakko alkoi.

Työnantajien mukaan AKT pyrkii painostamaan itselleen vientialoja korkeammat palkankorotukset. Tähän mennessä sovittelija on tarjonnut ahtaajille 5,7 prosentin yleiskorotuksia kahdelle vuodelle.

Tämä jää Teollisuusliiton viimeviikkoisen päänavauksen alle, Hakaniemen lakkoilijat toteavat. Tason pitäisi olla mieluummin sen yläpuolella.

Edellisen kerran ahtaajat olivat pidemmässä lakossa vuonna 2010, vaikka tämän jälkeen on ollut lyhyitä tukilakkoja.

Satamaoperaattorien mukaan ahtaajat saavat säännölliseltä työajaltaan palkkaa keskimäärin 4000 euroa kuussa. Boehmin mukaan oikeampi luku on kuitenkin 3 500 euroa, pätevyyslisineen.

Käytännössä merkittävä osa ahtaajan palkasta muodostuu ylitöistä ja erilaisista vuorotyön tuomista lisistä.

– Peruspalkka ilman lisiä ja ylitöitä on minulla noin 22 euroa tunti. Ei se kovin kummoinen ole, Boehm sanoo.

– Meillähän suuri osa porukasta tekee valtavia määriä viikonloppuja ja ylitöitä. Minullekin kertyy suunnilleen maksimit joka vuosi.

Boehmin mukaan ylitöitä tekemällä voi päästä jopa 70 000 euron vuosiansioihin.

– Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että ylitöitä on valtavia määriä, kolme ja puolisataa tuntia vuodessa. Peruspalkka on bruttona alle 40 000 euroa.

Satamien työolot ovat Boehmin mukaan kehittyneet vuosien mittaan paremmiksi, mutta sairauspoissaoloja on paljon.

– Tämä johtuu siitä, että työ on rasittavaa ja tulee liikuntaelinsairauksia, kuten niska- ja hartiavammoja, vaikka fyysistä työtä ei ole enää niin paljon, vaan se on koneella tehtävää, Boehm sanoo.

Vakituisissa ahtaajissa vaihtuvuus on Boehmin mukaan pientä, mutta tilapäisten ahtaajien puolella suurempaa.

– Monet hakevat muualta töitä, kun niitä ei ole jatkuvasti tarjolla, hän toteaa.

Lue lisää: Ahtaajien ja kuljettajien lakko alkaa – näin paljon ahtaajat tienaavat työnantajan mukaan

Lue lisää: Näin lakko näkyi satamassa – Katso IS:n tallenne Vuosaaresta

Lue lisää: AKT:n lakko liki pysäyttää Suomen viennin – näin kalliiksi se tulee