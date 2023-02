Ahtaajien ja kuljettajien lakko alkaa – osapuolet eivät hyväksyneet sopuehdotusta

Lakot sulkevat Suomen satamat ja vaikuttavat kuljetusliikenteeseen. AKT ilmoitti myös uusista lakoista.

Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n työriita ei lauennut. Osapuolet kertoivat iltakahdeksalta, että sopuun ei päästy valtakunnansovittelijan sovintoehdotusten pohjalta.

– Sovun rakentaminen viime metreillä ei onnistunut, AKT on hylännyt sovintoehdotukset sekä ahtausalalla että kuorma-autoalalla, terminaalitoiminnassa ja säiliöauto- ja öljytuotealalla. Lakot alkavat huomenna, sovittelun jatkamisen ajankohdasta ei vielä ole tietoa, valtakunnansovittelija twiittasi.

Sovittelija Leo Suomaan sovintoehdotukset koskivat ahtausalaa, kuorma-autoalaa, terminaalitoimintaa sekä säiliöauto- ja öljytuotealaa.

Lakot alkavat näin ollen keskiviikkona.

– AKT pelaa häikäilemätöntä peliä laittamalla Suomen säppiin ja ajamalla vientiteollisuuden päin seinää. Mikään ei riitä, vaan AKT vaatii reilusti viennin päänavausten ja jopa Saksan ratkaisujen ylittäviä palkankorotuksia, totesivat Autoliikenteen työnantajaliitto ja Kemianteollisuus ry illalla.

Työnantajaliittojen mukaan satamien kautta kulkee tonneissa mitattuna yli 95 prosenttia tuonnista ja viennistä. Se tarkoittaa noin 400 miljoonan euron arvosta tavaraa päivittäin.

– Emme voi ylittää palkankorotuksissa vientiteollisuuden tasoa, sillä olemme riippuvaisia vientiyrityksistä asiakkaina, Satamaoperaattorit ry:n toimitusjohtaja Juha Mutru sanoi tiedotteessa.

Hänen mukaansa ahtaajien palkat ylittävät jo nyt teollisuustyöntekijöiden palkat keskimäärin 28 prosentilla.

– Säännölliseltä työajaltaan ahtaajat saavat keskimäärin 4 000 euroa kuussa. Ylityö- ja sunnuntaikorotuksineen palkka on jo yli 4 000 euroa kuussa.

Satamaoperointiyritykset ovat finanssikriisin vuosista kamppailleet kannattavuusongelmien ja logististen häiriöiden kanssa, hän sanoi. Lakko pienentää entisestään palkankorotusvaraa, sillä se katkaisee yritysten toiminnan ja sekoittaa logistisen ketjun.

AKT:n lakko kohdistuu viennin lisäksi ruokaan, lannoitteisiin, lääkkeisiin, komponentteihin, kulutushyödykkeisiin ja postiin. Lakko koskee myös kumipyöräliikennettä, jätekuljetuksia sekä säiliöauto- ja öljykuljetuksia. Lakko vaikuttaa myös lentoliikenteeseen.

Lue lisää: Helsinki-Vantaata uhkaa AKT:n lakko juuri talvilomien alla – näin se vaikuttaisi lentoihin

Työntekijöitä edustava AKT kertoi, että sen jaostot ja liiton hallitus käsittelivät sovintoesityksiä kokouksissaan jo tiistai-iltana.

– Esitykset oli kuitenkin pakko hylätä täysin riittämättöminä. Neuvotteluja on käyty joulukuun alkupuolelta saakka, mutta tekstikysymyksiä on haluttu ratkoa vasta viime hetkellä ja niitä on yhä pahasti auki, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko totesi tiedotteessa.

AKT:n mukaan tavoite on saada palkkatasoa parannettua ja korjattua, etteivät reaalipalkat putoa. Myös työehtojen laadullisessa kehittämisessä on vielä sovittavaa.

Ahtausalan lakko alkaa satamissa kello kuudelta aamulla ja jatkuu siitä eteenpäin toistaiseksi. Terminaalialan lakko alkaa samaan aikaan ja kestää ensi keskiviikkoon asti.

Kuorma-autoalan sekä säiliöauto- ja öljytuotealojen lakkojen alkaa vuorokauden vaihtuessa ja päättyy ensi tiistaina puolilta öin.

Lakot koskevat noin 9 000:ta työntekijää.

Sovintoehdotusten hylkäämisen yhteydessä AKT ilmoitti myös useista uusista työtaisteluista. Ne koskevat muun muassa linja-autohenkilökuntaa, huoltokorjaamoita, kuorma-autoalaa ja terminaalitoimintaa alkaen 1. maaliskuuta.

Sovittelua eri AKT-alojen osalta pyritään jatkamaan lähipäivinä, valtakunnansovittelija ilmoitti.