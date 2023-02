Viking Grace palasi liikenteeseen – tämä kaikki laivassa uudistettiin

Tammikuussa 10 vuotta täyttänyt risteilijä oli kolme viikkoa huollossa Tanskan Odensessa.

Turun ja Tukholman väliä seilaava Viking Grace on palannut liikenteeseen kolme viikkoa kestäneen telakoinnin jälkeen.

Tanskan Odensessa tapahtuneen kuivatelakoinnin aikana laivaan asennettiin polttoaineen kulutusta vähentävää teknologiaa ja sen sisätiloja uudistettiin. Kierrätykseen meni muun muassa 5 000 neliömetriä lattiamattoja ja säkkikaupalla vanhoja tekstiilejä.

– Kolmen viikon telakointi on todellinen hemmotteluhoito, sillä kahdesti vuodessa pidettävät huoltotauot kestävät yleensä kahdesta kolmeen päivään. Nyt oli aikaa huoltaa, uudistaa ja puunata laivaa niin sisältä, ulkoa kuin konehuoneenkin puolelta, Viking Gracen intendentti Sari Launonen kertoi tiedotteessa.

Viking Grace täytti 10 vuotta 13. tammikuuta. Sen kyydissä on risteillyt yli 10 miljoonaa matkustajaa. Alus oli liikennöinnin aloittaessaan maailman ensimmäinen LNG:tä eli nesteytettyä maakaasua polttoaineenaan käyttänyt matkustaja-alus.

Telakoinnin aikana tehty teknisesti merkittävin uudistus oli laivan kulkuvastusta pienentävien nk. Elogrids-ratkaisujen asentaminen potkuritunnelien päälle. Ratkaisu vähentää aluksen polttoaineen kulutusta kolme prosenttia ja hiilidioksidipäästöjä noin kolme tonnia yhdessä vuorokaudessa. Ne parantavat myös matkustusmukavuutta vähentämällä aluksen tärinää.

Alus sai uuden punaisen maalipinnan, ja lattioita päällystettiin 5000 neliömetrillä uutta mattoa. Koko laiva on suursiivottu lattiasta kattoon, ja hytteihin on vaihdettu peittoja, lakanoita ja tyynyjä. Leikkihuoneet on uusittu täysin, ja pieniä uudistuksia on mahdollista bongata myös laivan ravintoloissa, kylpyläosastolla ja tax free -myymälässä.

Vanhat kokolattiamatot lähtivät telakalta kohti Hollantia ja uutta elämää mattotoimittaja Tarkettin tehtaalle. Käytöstä poistetut hyttitekstiilit ja henkilökunnan työvaatteet muuttuvat uusiokuiduksi Paimiossa Rester Oy:n tekstiilikäsittelylaitoksessa.