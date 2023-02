Miljoonan euron yksiö myynnissä Helsingissä – yksi asia selittää hinnan

”Jos tämä sama talo sijaitsisi missä tahansa muualla, neliöhinta olisi ihan toinen”

Sijainti on keskeinen asunnon hintaan vaikuttava tekijä.

Helsingissä on myynnissä kerrostaloyksiö, josta pyydetään liki miljoona euroa. Hinta on helsinkiläisittäinkin varsin korkea. Mikä moista selittää?

– Sijainti, sijainti ja sijainti, kertaa kolme tärkeintä asunnon hintaa määrittävää tekijää asuntoa myyvän Visio LKV:n kiinteistönvälittäjä Joanna Sortti Taloussanomille.

Helsingin keskustassa, Töölönlahden puistossa sijaitsevassa talossa on myytävänä 46,5-neliöinen yksiö, jonka velaton hinta ilmoituksessa on 917 000 euroa. Neliöhinnaksi tulee siten 19 720,43 euroa.

Varustukseltaan asunto ei suuresti eroa muista niin sanotusti paremman luokan kerrostaloasunnoista.

Mutta puiston vastakkaisella laidalla sijaitsevat Musiikkitalo ja Finlandia-talo. Lähistöltä löytyvät myös rautatieasema, pääkirjasto Oodi, nykytaiteen museo Kiasma, Eduskuntatalo ja Kansallisooppera.

– Jos tämä sama talo sijaitsisi missä tahansa muualla, neliöhinta olisi ihan toinen, Sortti sanoo.

Alvar Aallon kadulta on näkymä Töölönlahdelle, mutta talon takana kulkee junarata.

Todennäköisimpänä ostajana hän pitää muualla Suomessa asuvaa henkilöä, joka esimerkiksi työn vuoksi käy säännöllisesti Helsingissä ja haluaa kaupungista tukikohdan, josta on helppo lähteä mihin tahansa autolla tai junalla.

Asuntokaupan yhteydessä on mahdollista ostaa myös autohallipaikka samasta talosta. Hintaa hallipaikalle tulee noin 100 000 euroa.

Vaihtoehtoisesti ostaja voisi olla ulkomailla asuva henkilö tai pariskunta, jolla on suomalaisia juuria ja joka haluaa Suomesta paikan, josta on helppo lähteä sukuloimaan tai kulttuuririentoihin.

Tällaisen asunnon myyntiaika on käytännössä paljon kiinni sattumasta ja sitä on vaikea arvioida.

– Ostajajoukko tämän tyyppiselle asunnolle on tosi pieni ja siksi on ihan sattumaa, milloin osuu kohdalle se oikea ostaja joka on juuri nyt tällaista hakemassa, Sortti sanoo.