Lastenvaatteiden kysyntä on heikentynyt, ja niiden kannattavuus on naisten vaatteita heikompi.

Pirkanmaalainen Papu Design aikoo jatkossa keskittyä naistenvaatemallistonsa kehittämiseen. Päätöksen seurauksena yhtiö luopuu oman lastenvaatemallistonsa kehittämisestä.

Yhtiön tiedotteen mukaan päätökseen on vaikuttanut lastenvaatteiden kysynnän heikentyminen ja naisten tuotteita heikompi kannattavuus. Vastaavasti Papun naisten tuotteiden liikevaihto on kasvanut muutamassa vuodessa voimakkaasti ja on yhtiön mukaan nyt noin 85 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Papu aikoo jatkossakin tuottaa lastenvaatteita yhdessä jakelijoiden ja ketjuliikkeiden kanssa. Omaa lastenvaatemallistoa ei kuitenkaan enää jatkossa ylläpidetä, ja yhtiö on aloittanut varaston tyhjennysmyynnin.

– Päätös lastenvaatteesta luopumisesta on Papun historiaa ajatellen haikea, mutta toisaalta tässä tilanteessa juuri oikea. Panostamalla ja keskittymällä naisten vaatemallistoomme voimme varmistaa, että Papu brändi elää, kehittyy ja pysyy kiinnostavana kansainvälisillä markkinoilla myös seuraavat kymmenen vuotta ja siitäkin eteenpäin, yhtiön perustaja Anna Kurkela sanoo tiedotteessa.

Papu on tehnyt jo jonkin aikaa yhteystyötä S-ryhmän kanssa. Vuonna 2012 perustettu Papu Design on ollut mukana suunnittelemassa Pirkanmaan S-marketien, Salejen ja Prismojen henkilökunnan uudet työvaatteet.

Lisäksi Papu on lanseerannut Prismoihin yksinoikeudella kolme lasten vaatemallistoa ja vuoden alussa Papu suunnitteli naisten vaatemalliston jota myydään vain Prismoissa.