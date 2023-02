Kun asiakkaita kuuntelee, jokaisesta Suomessa toimivasta pankista löytyy vikaa. Ärsytyksen aiheet ovat varsin samoja.

Taloussanomat kertoi viime viikolla ikäihmisestä, joka ei ollut syönyt kahteen päivään, kun ei ollut saanut puhelimella yhteyttä pankkiin ja tietoa siitä, että eläke on tullut tilille.

Tämä 80-vuotias oli kyllä käyttänyt mobiilisovellusta, mutta siinä oli ollut käyttökatko, ja kyseinen henkilö pitää mobiilisovelluksen käyttöä muutenkin välillä hankalana.

Lue lisää: Kommentti: Pankissa ei vastattu puhelimeen, joten ikä­ihminen ei syönyt kahteen päivään

Hän ei ole pulmineen yksin, sillä suomalaiset ovat kohdanneet monenlaisia ongelmia pankkien kanssa. Tämä selvisi Taloussanomien kyselyssä.

Muutama ongelma toistuu usein. Ihmisiä ärsyttää, miten suppeat aukioloajat pankkikonttoreilla on ja se, että pankkiin on vaikeaa saada puhelimella yhteyttä.

Useaan kertaan mainittiin myös se, ettei pankista kukaan ei soita takaisin, vaikka näin on luvattu.

65-vuotias nainen kertoo iäkkään aviomiehensä lukinneen vahingossa käyttäjätunnuksensa. Pankki oli neuvonut menemään paikan päälle konttoriin, joka on avoinna vain tiettyinä päivinä kello 9–13.

– Saavuimme sinne kello 9.00, ja koko paikka oli jo täynnä, eniten iäkkäitä ihmisiä. Kaikille ei edes riittänyt istumapaikkoja, vaikka vieressä oleva käytävä kumisi tyhjyyttään. Eikö pankilla ollut varaa edes hankkia sinne muutamia penkkejä? Laskimme myös asiakkaiden määrän, joten tulimme siihen tulokseen, että jos kaikki jo paikalla olevat asiakkaat saadaan hoidetuksi 9–13 aikavälillä, se tarkoittaisi noin 6 minuuttia per henkilö. Asiointiluukkuja oli tietysti vain yksi! Lähdimme turhautuneina tiehemme, nainen kertoo.

Pankkisali on täynnä eläkeläisiä. Kello lähenee tasaa, kassa on menossa kiinni, loput asiakkaista ajetaan ulos.

Myös 51-vuotias vastaaja on nähnyt, mitä palveluaikojen supistaminen tarkoittaa:

– Pankkisali on täynnä eläkeläisiä. Kello lähenee tasaa, kassa on menossa kiinni, loput asiakkaista ajetaan ulos. Palvelua saatavissa seuraavan kerran 5 päivän kuluttua. Olen nähnyt tilanteen 3 kertaa, kun olen joutunut tuomaan henkilötodistusta pankkiin, jota ei voi hoitaa sähköisesti.

Moni vastaaja kirjoitti siitä, miten hoitaa iäkkäiden vanhempiensa pankkiasioita, koska nämä itse eivät niistä enää netti- ja mobiilimaailmassa selviydy.

42-vuotias nainen kertoo, ettei hänellä itsellään ole ollut ongelmia pankin kanssa, mutta hänen vanhemmillaan on.

– Vanhemmillani ei ole mitään nettipankkeja käytössä, ja ainoastaan asiointi pankissa tulee kysymykseen.

Pankkiin ei ole hänen mukaansa saanut varattua aikaa, koska puhelimeen ei vastata.

– Lisäksi toisen vanhempani pankilla ei ole paikkakunnalla enää edes konttoria, vaan lähin sijaitsee yli 80 kilometrin päässä, jos asiaa konttoriin olisi.

Ongelmia on ollut myös yrittäjillä:

– Tässä viikon yrittänyt saada pankista vastausta virkailijan lupaamaan asiaan. Useita soittoja ja soittopyyntöjä on tehty. Yritys on menossa nurin, ja pankille on esitetty useampikin keino, jolla tältä vältyttäisiin. Vihdoin sain tiistaina toimarin kiinni ja hän lupasi puhua virkailijalle ja kysyä, missä mennään asian suhteen. Tänään lupasi, että ilmoittavat. Ei ole kuulunut ja puhelimella, eikä sähköpostilla saa kiinni. Huomenna joudun viedä yrityksen konkurssihakemuksen käräjäoikeudelle.

Joidenkin taktiikka on se, että jos hyvää palvelua ei saa, vaihdetaan pankkia.

Yksi vastaaja kertoo, että 30-vuotinen asiakkuus on tullut tiensä päähän, sillä 2 viikon aikana hän on jättänyt pankkiin 8 soittopyyntöä.

– Eipä ollut aikaa soitella takaisin, tai sitten ei vaan kiinnostanut yli 200 000 euroa sijoittava asiakas. Kiitti mulle riitti, ja ensi viikolla pankin vaihto.

Toinen vastaaja suunnittelee niin ikään pankin vaihtoa, koska ei ole saanut yhteyttä pankkiin:

– Pitää vaan painella numeroita kun robotti kyselee, mihin asiaan haluaa palvelua, ja sitten jonotetaan pari tuntia, minkä jälkeen puhelu katkeaa. En voinut maksaa laskuja, kun sovellus oli jumissa ja tunnukset tulevat postissa, missä kestää melkein 2 viikkoa. Konttori on myös suljettu ilman ajanvarausta asioiville. Etkä saa varattua aikaa konttorille, kun puhelinpalvelusta ei pääse läpi. Tämä tapahtunut nyt kolmesti. Olen vaihtamassa pankkia.