Suuret tulipalot ovat yleisin suurvahinkojen muoto, Pohjola Vakuutus kertoo.

Suurvahingossa vakuutuskorvaus on yli 300 000 euroa. Yleisin suurpalon muoto on asuinrakennuksen palo.

Pohjola Vakuutuksen maksamien korvausten summa omaisuuden ja toiminnan suurvahingoista kasvoi viime vuona lähes 34 prosenttia edellisvuodesta, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Ylipäätään vahinkojen määrä kasvoi viime vuonna merkittävästi, Pohjola kertoo. Suurinta kasvu oli matkustamiseen liittyvissä vahingoissa, mutta myös suurvahinkoja sattui ennätyksellinen määrä.

– Vuosi on ollut suurvahinkojen osalta erityislaatuinen. Vuoden aikana sattuneet suurvahingot ovat olleet poikkeuksellisen mittavia. Vakuutamme energiasektoria ja energian hinta on ollut keskeinen tekijä, joka on näkynyt suurvahinkovuodessa. Euromääräisesti suurimmat vahingot liittyvätkin yritystoiminnan häiriöiden aiheuttamiin kustannuksiin, kuten toiminnan keskeytymiseen, Pohjola Vakuutuksen korvauspalveluiden johtaja Sari Styrman sanoo tiedotteessa.

Suurvahingoksi lasketaan vahingot, joiden korvaukset ovat 300 000 euroa. Useimmiten nämä ovat omakoti-, rivi- tai kerrostalojen palovahinkoja. Pohjolan mukaan tulipalon aiheuttaja on useimmiten sähkölaite, kuten esimerkiksi lamppu, sähköjohdot tai valokatkaisimiin liittyvä vika.

Myös yrityksillä suurvahinkojen syynä on usein palovahinko. Yritysten palovahinkoja aiheuttavat rakennusten sähköjärjestelmien vikaantuminen, tulityöt, tuhopoltto, vikaantunut sähkölaite tai huolimaton tulenkäsittely.

– Elimme viime vuonna jälleen monella tapaa poikkeuksellista vuotta. Vahinkojen osalta kuitenkin vuoden 2022 aikana palattiin pandemian jälkeen normaaliin arkeen ja vahinkoja korvattiin yli miljardilla eurolla. Väestön aktivoituminen ja esimerkiksi matkustaminen lisääntyivät viime vuonna huomattavasti ja aktiivisuuden kasvaessa myös vahinkojen määrä lisääntyy, Styrmann sanoo.

Matkavakuutuskorvausten määrä kaksinkertaistui ja palasi pandemiaa edeltävälle tasolle. Matkustajavahingoista 67 prosenttia sattui ulkomailla ja kolmannes Suomessa. Ulkomailla korvausten syynä olivat useimmin yllättävät lyhytkestoiset matkasairaudet, kuten erilaiset vatsataudit ja hengitystieinfektiot.

– Näin hiihtoloma-aikana matkavahingoissa näkyvät myös rinteissä ja hiihtoladuilla sattuvat matkatapaturmat – vahingoissa näkyy siis kausiluonteisuus.