Kymmenien tuhansien ihmisten jäteröykkiöt jäämässä viikoiksi keräämättä – jäteyhtiön konkurssi tuli ”kuin salama kirkkaalta taivaalta”

Etelä-Karjalan jätehuollon markkinoita vallanneen yhtiön yllättävän konkurssin seuraukset voivat kestää jopa kuukausia.

Kymmenien tuhansien ihmisten jätteet voivat jäädä lähiaikoina keräämättä, koska noin puolesta Etelä-Karjalan jätekuljetuksista vastannut Jätehuolto Laine Oy hakeutui perjantaina konkurssiin.

– Se tuli meille kuin salama kirkkaalta taivaalta, sanoo toimitusjohtaja Mika Suomalainen Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:stä, joka vastaa muun muassa jätekuljetusten kilpailutuksista alueella.

Suomalaisen mukaan vastaavaa ei ole aiemmin tapahtunut koko sinä aikana, kun jätehuollon urakoita on kilpailutettu.

– Kaksi viikkoa sitten sain firman toimitusjohtajalta puhelun, että konkurssi tulee 2–3 viikon kuluessa, eikä meillä ollut siitä ei niin minkäänlaista käryä, hän sanoo.

– Kyllä tämä oli niin käsittämätön juttu, että se pääsi yllättämään meidät.

Etelä-Karjalan Jätehuollon alueella Laine on vastannut jäteastioiden tyhjennyksestä viidellä kaikkiaan yhdeksästä urakka-alueesta. Konkurssi aiheuttaa ongelmia erityisesti Imatralla, sillä Jätehuolto Laine on vastannut jäteastioiden tyhjennyksestä koko kaupungissa.

Jäteastioiden tyhjennykset voivat varsinkin haja-asutusalueilla viivästyä pahimmillaan usealla viikolla, sillä jätekuljetuksissa joudutaan keskittymään ensisijaisesti kaupunkialueille. Myös taloyhtiöiden pakkausjätteiden, eli kartonki-, muovi-, ja lasipakkausten keräysastioiden tyhjennyksissä on viivästyksiä.

Suomalaisen mukaan tilannetta on helpottanut, että sitä on pystytty ratkomaan yhteistyössä noin kymmenen muun kunnallisen jätehuoltoyhtiön kanssa. Jätehuolto Laine on toiminut Etelä-Karjalan lisäksi myös Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Uudenmaan ja Kanta-Hämeen alueella.

Kuntien omistamana julkisena jätehuoltoyhtiönä Etelä-Karjalan Jätehuollon on kilpailutettava Jätehuolto Laineelta jäävät urakka-alueet. Koska jätettä syntyy koko ajan, eikä kaikkea ehditä keräämään, voi Suomalaisen mukaan voi mennä kuukausia, ennen kuin tilanne alueella taas normaali.

Jäteyhtiö Laineen käyttämien pakkaavien jäteautojen kuljettajat ovat Suomalaisen mukaan löytäneet nopeasti uutta työtä kilpailevilta yrityksiltä. Työvoimaa tilanteen ratkaisuun siis riittäisi, mutta suurin ongelma ovat Jäteyhtiö Laineen noin 50 jäteautoa, jotka pitäisi saada mahdollisimman pian muiden yritysten käyttöön.

– Pakkaavat jäteautot ovat vuokrattuja, ja nyt on paljon kiinni siitä, miten nopeasti leasing-yhtiöt saavat siirrettyä sopimukset uusille urakoitsijoille, Suomalainen sanoo.

Vuonna 1996 perustettu Jätehuolto Laine Oy:n on viime vuosina kasvattanut liikevaihtoaan sekä -voittoaan. Vuonna 2021 liikevaihto ylsi 11,3 miljoonaan, mutta yhtiö tulos romahti yli puoli miljoonaa euroa tappiolle.

Ilta-Sanomat on koettanut tavoittaa Jätehuoltoyhtiö Laineen toimitusjohtajaa kertomaan muun muassa konkurssin syistä, mutta yhtiöstä ei ole vastattu.

Suomalaisen mukaan jätekuljetusyhtiön toimitusjohtaja on kertonut hänelle vaikeuksista avoimesti. Yrityksen vaikeudet olivat toimitusjohtajan mukaan koronan aiheuttamia, kun useat kuljettajat olivat sairastuneet. Tämän lisäksi yhtiötä ovat koetelleet Venäjän hyökkäyssodan takia noussut polttoaineiden hinta sekä korkojen kohoaminen.

Suomalainen kertoo myös analysoineensa yrityksen tilannetta kollegoidensa kanssa.

– Yhtiö on kymmenessä vuodessa laajentanut toimintaa yli kymmenen jätehuoltoyhtiön alueelle, Suomalainen sanoo.

– Tässä on näköjään tämä voimakas laajentuminen ja poikkeusvuodet luoneet sellaisen yhtälön, että näin kävi.

Hänen mukaansa Etelä-Karjalan Jätehuollossa oli huomattu jo aiemmin riski, joka liittyy jätehuollon keskittymiseen liikaa yhdelle yritykselle.

– Me mietittiin jo tuossa pari vuotta sitten, kun me näimme, että Laine rupeaa voittamaan tarjouskilpailuja, että onko meillä mahdollisuutta rajoittaa kilpailua siten, ettei urakoita menisi liikaa yhdelle toimijalle, Suominen kertoo.

Asiaa selvitettiin jopa lakimiesten avulla.

– Olemme julkinen hankintayksikkö, ja hankintalaki ei salli sitä, Suominen toteaa.

Hänen mukaansa hankintalain vaatimuksista olisi syytä keskustella tapahtuneen johdosta uudestaan, sillä jätehuollon toiminta liittyy myös huoltovarmuuteen.