Anita Saarelainen solmi keväällä 2022 edulliselta vaikuttaneen sähkösopimuksen. Sopimus johti yli 700 euron laskuihin.

Karstulassa asuva Anita Saarelainen sai viime keväänä Fortumin puhelinmyyjältä erinomaisen oloisen sähkösopimustarjouksen. Sopimus oli tarkoitettu yrittäjille, joten toiminimen omistava Saarelainen päätti tarttua mahdollisuuteen.

Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen laskutus määrittyi kuukauden keskihinnan mukaan.

– Sopimusta markkinoitiin minulle vakaana ja edullisena, Saarelainen kertoo.

Lue lisää: Anniina yritti irtisanoa Helenin sähkö­sopimuksen 50 euron sakon maksamalla – edessä oli tuskainen taival

Vuoden edetessä kuukausilasku alkoi kuitenkin kohota hurjasti, kun energian hinta lähti erityisesti Venäjän hyökkäyssodan myötä nousuun. Syyskuussa summa oli noin 150 euroa, mutta loppuvuodesta mentiin jo lähempänä tuhatta.

– Minulla on 158-neliöinen 1950-luvun omakotitalo. Marraskuun lasku oli 615 euroa ja joulukuun 732 euroa.

Saarelainen yritti parhaansa mukaan vähentää sähkönkulutustaan, mutta mikään ei oikein tuntunut auttavan.

” Pesin pyykit yöllä, ajastin tiskikoneen yölle, todella osallistuin säästötalkoisiin.

– Pahinta oli, että laskun summaan ei pystynyt itse ollenkaan vaikuttamaan! Pesin pyykit yöllä, ajastin tiskikoneen yölle, todella osallistuin säästötalkoisiin, mutta se ei vaikuttanut mitenkään. Se oli mielestäni epäoikeudenmukaista, Saarelainen harmittelee.

Anita Saarelainen

Saarelainen päätti alku­vuodesta, että kalliista laskuista täytyy päästä eroon. Koska sopimus oli yrityksen nimellä, eivät valtion sähkö­tuetkaan olisi auttaneet.

Sopimuksessa oli puolen vuoden irti­sanomis­aika, mikä teki sen vaihtamisesta haastavaa.

– Ilmoitin joulukuussa Fortumille irtisanovani sopimuksen, mutta myyjä kertoi, että irtisanomisaika kestää kesä–heinäkuun vaihteeseen. Sanottiin, että ainoa vaihtoehto on maksaa. Neuvotteluvaraa ei ollut. Se oli töykeää, Saarelainen harmittelee.

Saarelainen koki Fortumin asiakaspalvelun olleen puutteellista jo sopimusta tehdessä.

– Olihan se keplottelua laittaa Fortumin sopimus toiminimelle, jotta edellisestä sopimuksesta pystyi pääsemään eroon. Puhelinmyyjä vaikutti yliaktiiviselta.

Toiminimelle tehty sähkösopimus kuitenkin mahdollisti Saarelaiselle samantyylisen kikan, jolla alkuperäinenkin sopimus oli solmittu: uuden sopimuksen tekeminen onnistui käyttämällä omaa nimeä toiminimen sijaan. Näin Saarelainen pääsi takaisin pörssisähkön piiriin, toiselle sähköyhtiölle.

Loppuvuodesta Saarelaisen sähkölaskut kohosivat kipurajalle.

Fortumin yritysliiketoiminnan johtaja Tommi Varhama kommentoi asiaa sähköpostitse. Hänen mukaansa tapauksessa on kyse Fortum Yritys Aktiivi -sopimuksesta, jossa kuuden kuukauden irtisanomisaika liittyy sähkön yhteishankintahintaan.

– Jotta voimme tarjota yrityksille sähköä yhteishankintasopimuksella, jonka hinta on vakaa, tarvitsee meidän tietää kuinka moni on sitoutunut ostamaan sähköä tulevina kuukausina. Tarjoamme myös muunlaisia sopimuksia, joissa on lyhyempi irtisanomisaika.

Varhaman mukaan yrityksille suunnattujen sähkösopimusten käyttö kotona on asiakkaan päätettävissä.

– Joillakin toimialoilla on mahdollista, että yritystoiminta tapahtuu asiakkaan kotiosoitteessa, mutta asiakas tietää aina itse parhaiten mihin käyttötarkoitukseen energiaa kussakin osoitteessa käytetään.

Asiakaspalveluun liittyvään kritiikkiin yritysliiketoiminnan johtaja vastaa pahoitellen.

– Olen pahoillani asiakkaan kokemuksesta, tilanne ei ole toimintatapojemme mukainen. Pyytäisin, että asiakas olisi meihin uudestaan yhteydessä, jotta voimme selvittää tapahtuneen.

Korkeiden hintojen kanssa kamppaileville Fortumilla on muutama vinkki.

– Sähkösopimuksessa on hinnan lisäksi hyvä miettiä sitä, onko omalle yritystoiminnalle tärkeämpää hintavakaus ja ennustettavuus vai mahdollisuus hyötyä edullisimmista tunneista sähkön käyttöä ajoittamalla. Sopimusta voi vaihtaa sen ehtojen mukaisesti ja miettiä esimerkiksi, toisiko ennustettava kiinteähintainen sopimus mielenrauhaa, Varhama muistuttaa.