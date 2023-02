Nämä kaupat ovat lakon vuoksi kiinni tänään

Myymälöitä pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan auki iltaan, Keskosta kerrotaan.

Kaupan alan lakossa tilanne pysyy perjantaina ennallaan eli S-ryhmän kaupoista 16 on kiinni ja K-Citymarketeista yksi on kokonaan suljettuna.

Turussa K-Citymarket Skanssi on perjantaina kiinni. Muissa myymälöissä aamun avausajankohta on vaihdellut seitsemän ja kymmenen välillä. Keskon työsuhdeasioista vastaava johtaja Petteri Huovinen sanoo, että tavoitteena on pitää kaupat auki iltakymmeneen saakka.

– Nyt on perjantai ja aktiivisempi kauppapäivä kuin eilen, joten myymälöitä pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan auki iltaan, Huovinen sanoo Taloussanomille.

Kaupan alan kaksipäiväinen lakko päättyy lauantaiaamuna kello 5. Huovinen odottaa kauppojen tilanteen olevan viikonvaihteessa jälleen normaali. Varastojen toiminta ja sitä myötä myymälätäydennykset käynnistyvät jälleen.

S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho kertoo Taloussanomille, että tilanne on S-ryhmässäkin ennallaan. Kokonaan suljettuina on kaksitoista Prismaa ja neljä S-marketia.

Prismoista suljettuina ovat:

Imatra

Lappeenranta

Hyllykallio

Kemi

Oulun Limingantulli

Oulun Linnanmaa

Tornio

Pietarsaari

Vaasan Kotiranta

Vaasan Liisanlehto

Porin Länsi-Pori

Porin Mikkola

Lisäksi S-Marketeista Kouvolan, Myllykosken, Savelan ja Vaajalan myymälät ovat kiinni.