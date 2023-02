Siiderin ja oluen myynti laski – panimoala löytää yhden selityksen

Erityisesti siiderien myynti sujui heikosti viime vuonna.

Alkoholijuomien myynti laski yhteensä yli 3 prosenttia panimotuotteissa viime vuonna.

Oluen, siiderin, long drink -juomien, kivennäisvesien ja virvoitusjuomien kotimaanmyynti pysyi lähes ennallaan. Panimojuomia myytiin vuonna 2022 yhteensä 837 miljoonaa litraa, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliito kertoi.

Sen sijaan oluen myynti laski 3,9 prosenttia ja siiderijuomien 5,8 prosenttia. Long drink -juomissa kasvua oli 3,1 prosenttia. Kaiken kaikkiaan alkoholijuomien myynti laski yhteensä 3,1 prosenttia.

– Korkea verotus on saanut ihmiset tilaamaan juomat netistä ja tuomaan matkustajatuontina Virosta. Oluen myynti on laskenut useita vuosia, kun samaan aikaan matkustajatuonti on kasvussa ja netistä tilataan enimmäkseen nimenomaan olutta, liiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen sanoi tiedotteessa.

Alkoholittomien juomien yhteenlaskettu myynti kasvoi 3,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Oluen myynti on laskenut useita vuosia peräkkäin ja lasku jatkuu edelleen. Kymmenessä vuodessa olutmyynnistä on lähtenyt pois yli 58 miljoonaa litraa. Myynti on edelleen alemmalla tasolla kuin ennen koronapandemiaa.

Lue lisää: Tiedätkö, missä Suomen kunnassa ostetaan vähiten alkoholia?

Lue lisää: Näin paljon ruoka, alkoholi, lääkkeet ja kauneushoidot maksavat nyt Tallinnassa