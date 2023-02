Tuulisena torstaina tuotantoennätykset paukkuvat ja sähkö on halpaa

Ennätykset paukkuvat tuulivoimantuotannossa.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin tilastojen mukaan keskiviikkona tehtiin tuulivoimantuotannossa tuntikohtainen ennätys. Torstaina odotetaan puolestaan päiväkohtaisen ennätyksen menevän rikki.

Kun tuuli alkoi keskiviikkona iltapäivällä yltyä, kasvoivat myös tuulivoiman tuotantomäärät reippaasti. Illan aikana tuotanto liikkui selvästi yli 4 700 megawatissa ja ennätykseen tuntikohtainen tuotanto ylsi iltayhdeksän ja kymmenen välillä, kun se oli 4 734 megawattituntia.

Tuulivoimaennätyksestä raportoi esimerkiksi Twitterissä automaattinen Energiabotti-kanava, joka kerää tietoa muun muassa kantaverkkoyhtiö Fingridin julkaisemasta avoimesta datasta.

Tuulivoiman nykyinen maksimiteho on vajaat 5 400 megawattia.

Ylen haastattelema Fingridin strategisen verkkosuunnittelun päällikkö Mikko Heikkilä sanoo, että tälle päivälle tuulisähkön tuotantoennuste on 106 560 megawattituntia.

– Ennusteen perusteella näyttää, että tänään syntyy uusi tuulivoimatuotannon vuorokausiennätys, hän sanoi.

Aiempi vuorokausiennätys tammikuun lopulta jäi alle 99 000 megawattituntiin.

Fingridin verkkosivuilta käy ilmi, että tuulivoiman tuotanto on torstaina pysynyt lähellä 4 500 megawattia.

Energiasää on torstaina hyvä, sillä lämpötila on nollan yläpuolella ja tuuli on voimakasta. Siten tuulivoimalat jauhavat sähköä vauhdilla ja lämmitykseen kuluu sähköä vähemmän kuin pakkasella. Tämän seurauksena sähkön hintakin on sähköpörssissä alhainen.

Hinnat liikkuvat torstain ja perjantain välisenä yönä kahden sentin molemmin puolin kilowattitunnilta. Perjantaina aamusta hinnat nousevat päälle kymmenen sentin kilowattitunnilta. Aamupiikin jälkeen hinnat painuvat taas lähellä paria senttiä.

Alla olevasta kuvaajasta näet pörssisähkön hinnan nyt ja lähitunteina.