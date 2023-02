Kauppojen myyjät menivät lakkoon, koska palkat ovat liian pieniä – katso tästä taulukot

PAM perustelee työtaistelutoimia kaupan alan työntekijöiden matalapalkkaisuudella. Liitto ajaa euromääräisiä 200 euron korotuksia.

Kaupan alan työriita on johtanut ensimmäisiin lakkoihin ja kauppojen sulkemisiin eri puolilla maata. Torstaina alkaneessa lakossa on nyt noin 16 000 kaupan alan työntekijää.

Taustalla on PAM:in ja Kaupan liiton näkemysero palkankorotuksista. PAMin mukaan nyt tarvitaan kunnon korotukset paikkaamaan inflaatiota.

Mutta mitkä ovat kaupan alan peruspalkat? Vuosi sitten hyväksytyssä PAMin sopimuksessa yleiskorotus oli kaksi prosenttia.

Sopimus päättyi tammikuun lopussa. Siinä alimmassa palkkaryhmässä A ovat esimerkiksi siivoojat. Näiden peruspalkka on ensimmäisenä vuotena pääkaupunkiseudulla 1 842 euroa kuussa ja muualla Suomessa 1 769 euroa. Tuntipalkat ovat 11,51 euroa ja 11,06 euroa.

Toiseksi alin palkkaryhmä on B1, jossa on myös osa kaupan myyjistä. Peruspalkka on ensimmäisenä vuotena pääkaupunkiseudulla 1 935 euroa kuussa ja muualla Suomessa 1856 euroa. Tuntipalkat ovat 12,09 euroa ja 11,60 euroa.

Paremmin palkatut myyjät kuuluvat palkkaryhmään C1, jossa peruspalkka on ensimmäisenä vuotena pääkaupunkiseudulla 2 070 euroa kuussa ja muualla Suomessa 1 984 euroa. Tuntipalkat ovat 12,94 euroa ja 12,40 euroa.

Palkka nousee kolmantena, viidentenä ja kahdeksantena vuotena. Lisäksi tulevat ilta- ja sunnuntailisät.

PAM:in mukaan myyjien ensimmäisen vuoden palkat ovat nousseet pääkaupunkiseudulla kymmenessä vuodessa 14 prosenttia molemmissa palkkaryhmissä.

– Euromääräisesti tämä on B1-ryhmässä 236 euroa ja C1-ryhmässä 251 euroa eli tämän verran taulukkopalkat ovat nousseet, sanoo PAMin tutkimuspäällikkö Antti Veirto.

Palkkaryhmässä B2 on esimerkiksi varastotyöntekijöitä, palkkaryhmässä C2 konttorityöntekijöitä ja palkkaryhmässä D tukkumyyjiä.

Taulukkopalkat ovat kunkin alan vähimmäispalkkoja, eli sen verran tehtävästä työstä on vähintään maksettava. Käytännössä suuri osa työntekijöistä saa tätä parempaa palkkaa.

Esimerkiksi Lidl maksaa kaupan työehtosopimuksen mukaisten palkkojen päälle niin sanottua Lidl-lisää.

Tämä on työsuhteen pituudesta ja työpaikan sijainnista riippuen 1,5–10 prosenttia työehtosopimuksen mukaisesta perustuntipalkasta.

Toisaalta kaupan alalla on paljon osa-aikaisia työntekijöitä, joista osa on osa-aikaisia tahtomattaan.

PAMin pari päivää sitten julkistamassa jäsenkyselyssä liiton jäsenistä 43 prosenttia oli tyytymättömiä palkkaukseensa.

Suomalaisten keskimääräinen kuukausipalkka nousi viime vuoden lopussa yli 3 100 euroon.

Kaupan liitto ilmoitti jo viime vuoden lopulla, ettei lähde korottamaan palkkoja enempää kuin vientialat.

Kaupan liitto kertoi, ettei se voinut neuvotella solmitun kaksivuotisen palkkaratkaisun toisesta vuodesta, koska vientialojen ratkaisu venyi.

Teknologiateollisuuteen ja kemiaan syntyivät sopimukset vasta viime viikolla ja ne toivat yhteensä seitsemän prosentin palkankorotukset kahdessa vuodessa.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on ajanut euromääräisiä 200 euron korotuksia ja perustelee tätä taulukkopalkkojen alhaisuudella.

– Solidaarinen linja euromääräisistä korotuksista on perusteltu, koska inflaatio on syönyt ostovoimaa ja matalapalkkaisilla on kaikista tiukin tilanne, sanoo PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen.

Hänen mukaansa 200 euron korotus on suunnilleen vientialojen nyt tekemän sopimuksen tasoa.

Kaupan liiton mukaan taasen 200 euron korotus merkitsisi suurempaa palkankorotusta kuin vientialan kaksivuotisen ratkaisun seitsemän prosenttia.

– Tämä on heidän näkemyksensä, Rönni-Sällinen sanoo.

Sovittelussa ei ole edetty. Kaupan liiton mukaan työnantajilla olisi ollut halukkuutta myyjien taulukkopalkkojen ylimääräisiin korotuksiin.

Ketkä sitten kuuluvat matalapalkka-aloihin?

Yleensä palvelualoilla työskentelevät, kuten myyjät luokitellaan matalapalkkaisiksi. PAM edustaa myös esimerkiksi ravintola- ja matkailualoilla työskenteleviä, joiden palkat jäävät kauaksi suomalaisten keskipalkoista.

SAK:n työmarkkinapäällikkö Rami Lindströmin mukaan asiaan ei löydy tyhjentävää vastausta.

– Kysymys on siitä, että palkalla on tultava toimeen ja pystyttävä ihmisarvoiseen elämään. Kaupan myyjät kuuluvat matalapalkka-aloihin, mutta pelkkä kuukausipalkka ei kerro koko totuutta, Lindström sanoo.

– Kaupan alalla on esimerkiksi osa-aikatyö yleistä, joka vaikuttaa kokonaisuuteen.

Myös asuinpaikka vaikuttaa siihen, lukeutuuko matalapalkkaiseksi. Pääkaupunkiseudulla suurempi osuus palkasta kuluu asumiskuluihin, mikä vaikuttaa tarvittavan nettopalkan suuruuteen.