USA:ssa bensasyöpöt antavat tilaa pihimmille autoille – iso vaikutus maailman energiamarkkinoihin

Yhdysvalloissa polttoaineen kulutus on laskussa.

Maailman suurimmilla öljymarkkinoilla Yhdysvalloissa polttoaineen kulutus on laskussa, kun totutut bensasyötöt antavat tilaa aiempaa pihimmille autoille, sähköautot alkavat olla tavallistenkin palkansaajien ulottuvissa ja etätyö on vähentänyt autoilua, talouslehti Financial Times (FT) kertoo.

Viime vuonna Yhdysvalloissa kulutettiin bensiiniä 8,8 miljoonaa barrelia päivässä, mikä on kuusi prosenttia vähemmän kuin koronapandemiaa edeltävinä huippuaikoina. Yhdysvaltain energiavirasto (EIA) povaa kulutuksen jatkavan laskuaan tänä ja ensi vuonna.

Yhdysvaltalaisten osuus koko maailman bensiininkulutuksesta on yhdeksän prosenttia. Mikäli siellä kulutus pysyy ennallaan tai laskee, on sillä siten laajoja vaikutuksia maailman energiamarkkinoihin.

Bensiinin kulutus on Yhdysvalloissa laskenut kesäkuusta lähtien vuotta aiempaan verrattuna. Osittain tätä selittää hintojen nousu yhdysvaltalaisittain korkeaksi.

Autoilu on jonkin verran vähentynyt pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna. Eniten se on vähentynyt kaupungeissa, koska pandemian jäljiltä etätyö on yleistynyt. Esimerkiksi San Franciscossa autoilu on vähentynyt alle 60 prosenttiin.

Vieläkin enemmän vaikutusta polttoaineen kulutukseen on sillä, että yhdysvaltalaiset ajavat aiempaa polttoainetehokkaammilla autoilla. Yhdysvalloissa öljynjalostamot povaavatkin bensiinin kulutuksen kasvun olevan hidasta.