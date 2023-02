Citymarketin kassa Piia, 50, kertoo paljonko hänellä jää käteen 33 vuoden kassatöistä

Porvoolaisnainen sanoo, että palkalla tulee toimeen kun kotitaloudessa on kaksi palkansaajaa.

Porvoolainen Piia Turunen, 50, on tehnyt kaupan alan töitä täysillä tunneilla noin kymmenen vuotta. Kaikkiaan hän on ollut Porvoon K-Citymarketissa töissä jo 33 vuotta.

Turunen on nyt saanut kaikki mahdolliset työvuosiin perustuvat palkankorotukset, joita on kolme.

– Olin jo kahdeksan vuoden jälkeen urani huipulla palkkakehityksessä.

Turunen saa ikänsä takia hieman parempaa palkka kuin taulukkopalkkalainen. Hänen peruspalkkansa on hieman alle 2 200 euroa. Päälle tulevat ilta- ja viikonloppulisät.

Jos palkkakuukauden aikana on vain vähän viikonloppuja, hän tienaa käteen vähän vaille 1 900 euroa. Hyvillä lisillä käteen tulee suunnilleen peruspalkan verran eli noin 2 200 euroa.

– Saan tehdä eri vuoroja, iltaa ja viikonloppuja, mikä on tämän työn suola. Sunnuntait ovat ne, jolla periaatteessa elät. Ymmärrän, että pienessä yrityksessä tuplapalkka on iso menoerä, mutta lisillä esimerkiksi opiskelijat elättävät itsensä.

Yksin palkalla ei oikein tulisi toimeen, mutta onneksi on aviopuoliso – hänkin tosin kaupan alan töissä, Turunen kertoo.

Turunen seuraa tarkkaan alennuksia. Pakkaseen menee usein tarjouslihaa ja -lohta. Kaupassa kävellessä punalappu imaisee luokseen, ja kassan hihnalla asiakkaan hyvä tarjoustuote saattaa kiinnittää huomion.

Useimmiten Turunen työskentelee kaupan postipisteellä.

Työnantaja myöntää henkilöstölle 10 prosentin alennuksen elintarvikkeista ja muista päivittäistavaratuotteista 15 prosentin. Se on iso lisäetu näinä ruuan hintojen aikoina.

” ”Olisihan se hienoa, että kaupan työntekijä pärjäisi omalla palkalla.”

Palvelualojen liitto Pam ajaa noin 200 euron korotusta palkkoihin ja parannuksia muun muassa osa-aikatyöläisille. Tällä saisi PAMin mukaan helpotusta inflaation nostamien kustannusten keskellä.

– Kyllä se tuntuisi huomattavasti arjessa. Kaikki on noussut, sähkö, bensan hinta. Itse kuljen julkisilla töihin.

– Olisihan se hienoa, että kaupan työntekijä pärjäisi omalla palkalla. Ei tarvitsisi pyytää Kelalta toimeentulotukea ja asumistukea. Ei ole oikein, että yhteiskunnan pitää osittain elättää työntekijöitä.

Turunen pitää ”höpöhöpönä” kaupan alan työnantajapuolen perusteluja siitä, että kaikille ei yksinkertaisesti riitä täysiä tunteja.

Turunen itse viihtyy työssään, eikä hänellä ole pahaa sanottavaa työtilanteestaan. Kaupassa ei ole vastoin omaa haluaan osa-aikatyötä tekeviä. Lähes kaikki, myös Turunen, tekee täyttä 37,5 tunnin työviikkoa.

– Parikin kertaa viime vuoden puolella nostettiin työtunteja käyttötavaran puolella ennen kuin lähettiin palkkaamaan ketään ulkopuolelta.

Luottamushenkilönä Turunen on yhtä kaikki huomenna lakkovahtina. Hän huomauttaa, että osallistuminen lakkoon on täysin vapaaehtoista. Kauppa on tiedottanut, että se pysyy auki rajoitetusti.

– Jos joku kokee oman henkilökohtaisen tilanteensa sellaiseksi, että töihin menee, se on hänen oma päätöksensä.

Lue lisää: Miksi Prismat ovat lakkojen pääkohde pääkaupunki­seudulla?

Lue lisää: Valtaosa Prismoista ja Citymarketeista pysyy lakosta huolimatta auki

Lue lisää: Alkaako tänään ryysis, lisätäänkö punalapputuotteita? Näin vastaa Prisma-johtaja