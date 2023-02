Kunta-alan sopimuksen aikaraja ylittyi – voi ennakoida muutoksia

Kunta-alalla odotettiin vientialojen työehtosopimusten ratkaisua jo tammikuussa. Määräajan ylittyminen voi vaikuttaa neuvottelujen jatkoon.

Kunta-alalla viime kesäkuussa saavutettuun neuvottelutulokseen saattaa tulla muutoksia sovintoehdotukseen kirjatun takarajan takia.

Tuolloin kunta- ja hyvinvointialan korotukset sidottiin vienti- ja kuljetusalojen palkankorotuksiin niin sanotulla perälautakytköksellä. Jos vienti- ja kuljetusalojen palkankorotukset olisivat enemmän kuin 1,9 prosenttia, niin kunta- ja hyvinvointialojen sopimuskorotukset nousisivat yhtä paljon.

Sopimuksen mukaan korotusten arvioinnissa otettaisiin huomioon ne vienti- ja kuljetusalan sopimukset, jotka olisi solmittu 1. helmikuuta 2023 mennessä.

– Sovittelulautakunnan pohjustamassa sopimuksessa on kirjaus, että jos yksittäisen verrokki­sopimusalan tulos puuttuu, niin sitä ei oteta laskennassa huomioon, kertoo tutkimus­päällikkö Mika Juutinen kunta-alan työnantajia edustavasta KT:sta.

– Nythän kävi tietysti niin, että ne kaikki puuttuivat siihen päivämäärään mennessä.

– Päivämääräkirjaus on yksi pohdittava asia helmikuussa käytävissä neuvotteluissa, mikä on sen kirjauksen alkuperäinen tahto ja tulkinta, tutkimuspäällikkö Mika Juutinen kunta-alan työnantajia edustavasta KT:sta sanoo.

Teknologia- ja kemian­teollisuuden aloilla ratkaisuja saatiin aikaan viime viikolla ja tämän viikon alkupuolella. Kunta-alalla odotetuista vertailukohdista puuttuu yhä AKT:n sopimus.

Vaikka kahdella kolmesta alasta on nyt saavutettu sopu, voi aikarajan ylittymisellä olla vaikutusta neuvotteluihin.

– Siinä osapuolilla on varmaan vähän eri näkemyksiä, mutta keskusteluja täytyy käydä siitä sekä muista asioista, eli esimerkiksi vaikutuksesta prosentteihin.

Voiko sopimus vienti- ja kuljetusalojen palka­nkorotusten seuraamisesta jotenkin muuttua tai vesittyä kokonaan?

– En ota nyt kantaa siihen kysymykseen ollenkaan. Kuten sanottu, tämä vaatii keskustelua osapuolten välillä, Juutinen sanoo.

Julkisalojen koulutettuja edustava JUKOssa halutaan pitää perälautasopimuksesta kiinni.

– Meidän lähtökohtamme on se, että kytköksestä verrokkialoihin on sovittu ja siitä on pidettävä kiinni, koska se on myöskin edellytys sille, että palkkaohjelma toteutuu, sanoo Katarina Murto, JUKOn hallituksen puheenjohtaja.

– Meidän lähtökohtamme on se, että kytköksestä verrokkialoihin on sovittu ja siitä on pidettävä kiinni, sanoo JUKOn hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto.

Kunta-alan sopima palkkaohjelma nostaa palkkoja viiden vuoden aikana yhteensä viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin vientialoilla.

JUKO ja Julkisen alan unioni JAU vaativat alkuviikosta, että jatkoneuvottelut tämän ja ensi vuoden palkankorotuksista on aloitettava viipymättä.

– JUKO:n ja KT:n välisessä pöytäkirjassa on sovittu, että yhteisymmärrykseen pyritään pääsemään neuvotteluteitse helmikuun loppuun mennessä, Murto sanoo.

– Totta kai vahva toive olisi, että neuvottelut käynnistetään, mutta tarkempaa aikataulua ei ole vielä sovittu.

Jos KT ja työntekijäliitot eivät pääse sopuun helmikuun loppuun mennessä, neuvotteluita voidaan jatkaa valtakunnan sovittelijan johdolla.