Sijoittajille luvassa huippuosingot – nämä yhtiöt maksavat muhkeimmin

Sijoittajaa lämmittävät kevään yhtiökokousten jälkeen tilille napsahtavat osingot. Tänä vuonna monet suuret pörssiyhtiöt ovat jakaneet niitä varsin avokätisesti.

Kevät näyttää tänä vuonna tulevan aikaisin. Pörssissä varma kevään merkki ovat osingot. Tänä vuonna niihin on kohdistunut erityistä mielenkiintoa.

Vaikka yritysten ja kuluttajien tunnelmat kääntyivät loppuvuotta kohden entistä synkemmiksi, ei merkittävässä osassa pörssiyrityksiä ole ollut hätäpäivää.

Näin ainakin yritysten julkaisemien osinkoehdotusten perusteella. Niistä suurin osa on yllättänyt markkinat myönteisesti.

Yritykset kertovat osingoistaan tilinpäätösten yhteydessä. Nyt tilinpäätöskausi on edennyt jo pitkälle, joten osinkokeväästä voidaan jo tehdä johtopäätöksiä.

Danske Bankin salkunhoitajan Ville Kivipellon mukaan Helsingin pörssin koko vuoden osinkosumma näyttäisi asettuvan 12,6 miljardin euron paikkeille. Edellisvuodesta summa kasvaisi yli neljä prosenttia. Tällä oltaisiin lähes ennätysvuoden 2019 tasolla.

– Ennusteeseen liittyy hieman epävarmuutta, koska kaikki yhtiöt eivät ole vielä julkistaneet osinkoaan. Osa yhtiöistä, kuten Nordea, Telia ja SSAB ovat myös listattuja sekä Suomeen että Ruotsiin ja jaettava osinko riippuu osin siitä kuinka raha jakautuu Suomen ja Ruotsin välillä, Kivipelto sanoo.

Kivipellon seuraamista lähes 140 pörssiyhtiöstä yli puolet on kasvattamassa voitonjakoaan. Osingon leikkaajia on suhteellisen vähän ja niiden joukossa on lähinnä pörssin markkina-arvoltaan pienempiä yhtiöitä.

Viime vuonna kustannusten nousun pelättiin iskevän voimalla moniin yhtiöihin, mutta Kivipellon mukaan yllättävän moni yhtiö on saanut siirretty kohonneet kustannukset lopputuotteiden hintoihin.

– Kysyntää on ollut niin vahvaa, että kustannuksia on saatu siirrettyä asiakkaille, Kivipelto sanoo.

Hänen mukaansa osinkoaan nostaneissa yhtiöissä on hyvinkin erilaisia yrityksiä.

Yksi avokätisimmistä osingonjakajista on ollut kuluneella tilinpäätöskaudella Nordea.

Euromääräisesti suuriin osingonmaksajiin lukeutuu Nordea, joka on hyötynyt inflaation tuomasta korkojen noususta ja tätä myötä kasvaneesta korkokatteesta. Nordean suuri osinko yllätti markkinatkin.

– Nordea on ollut jo pidempään taseeltaan ylivakavarainen eli heillä on hyvin varaa maksaa osinkoja, Kivipelto sanoo.

Toinen korkojen noususta hyötyvä yhtiö on finanssikonserni Sampo, jolla korkonousu pönkittää sijoitustuotteiden tuottoja. Sammon osinkoehdotus kuitenkin laski ja jäi myös alle markkinaennusteiden.

Hyvä osingonmaksaja on myös ennätyksellisen tuloksen teräsmarkkinoiden elpymisen myötä tehnyt teräsyhtiö SSAB, jonka kannattavuudessa näkyvät kallistuneet teräshinnat.

– Täytyy kuitenkin muistaa, että SSAB tuskin tekee näin hyvää tulosta jatkossa, Kivipelto sanoo.

Myös Neste teki ennätysmäisen tuloksen fossiilisten polttoaineiden kallistumisen myötä ja jakaa osinkoa avokätisesti. Metsäyhtiöistä Stora Enso jakoi ennätysosingon ja myös UPM:n ja Metsä Boardin osinko parani.

Jopa selvästi heikentyneestä tuloksesta kertoneet yhtiöt, kuten Fiskars ja Wärtsilä ovat nostaneet osinkoaan.

Osinkoaan laskevia yhtiöitä on Kivipellon arvion mukaan noin kolmekymmentä. Näissä korostuvat kuluttajayhtiöt, jotka kärsivät kuluttajien heikentyneistä tunnelmista ja inflaation rokottamasta ostovoimasta.

Esimerkiksi käy perjantaina tilinpäätöksensä julkistanut kauppaketju Tokmanni, joka kärsi ostovoiman laskusta ja kustannusten noususta. Tokmanni leikkasi osinkonsa 0,96 eurosta 0,76 euroon.

– Yksi ryhmä on Venäjän markkinoista riippuvaiset yhtiöt, joiden tulos on kärsinyt. Esimerkkinä on tappiollinen Nokian Renkaat, joka joutui laskemaan osinkoaan reippaasti, Kivipelto sanoo.

Myös tasaisena osingonmaksajana tunnetun energiayhtiö Fortumin ennakoidaan alentavan osinkoaan suurten alaskirjausten jälkeen. Suurin osa niistä liittyy entiseen tytäryhtiöön Uniperiin, mutta osa myös Venäjän liiketoimintaan. Yhtiö julkistaa tilinpäätöksensä 2. maaliskuuta.

– Fortumin tase on nyt kunnossa, mutta heillä on likviditeettiongelmaa, mikä johtuu heidän omista suojauksistaan, joihin on sitoutunut suuria summia.

Valtaosa pörssin ”nollakerholaisista” eli osingon tällä kertaa jakamatta jättävistä muodostuu kasvuyhtiöistä, jotka haluavat käyttää kerääntyvät pääomat investointeihin.

Toinen joukko ovat velkaantuneet tai tappiota tehneet yhtiöt, kuten Finnair taikka Stockmann. Kumpikaan ei ole vielä julkaissut tilinpäätöstään.

Finnair on jakanut osinkoa viimeksi vuoden 2018 tuloksesta. Vielä kärsivällisempi pitää olla Stockmannin omistajan, sillä osinkoa on maksettu viimeksi vuonna 2013.

Lue lisää: ”Hyvästä osinkokeväästä voidaan puhua jo faktana” – Sijoittajille ropisee rahaa miljardikaupalla

Lue lisää: Solidium jakaa valtiolle 307 miljoonaa euroa osinkoja – osakeomistusten tuotto -8,8 prosenttia

Lue lisää: Sijoititko näihin osakkeisiin? Tässä olivat vuoden voittajat ja häviäjät