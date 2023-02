Torstaina 160 kauppaa menee lakkoon – näin kaupassakävijät varautuivat

Torstaina alkava lakko kestää lauantaiaamuun.

Keskiviikkona aamupäivällä Helsingin Viikin Prismassa käy tasainen virta asiakkaita. Osa asiakkaista on tekemässä tavanomaisia arkiostoksia, mutta osa pakkaa kasseihin selvästi enemmän ostoksia kuin muut.

Prisma on yksi lakon piiriin kuuluvista yli 160 kaupasta. Moni Ilta-Sanomien jututtama asiakas paljastaa olevansa Prisman vakioasiakkaita.

Osalla asiakkaista vaikuttaa olevan käynnissä varautuminen lakkoon. Yksi tulevaan varautuva on Mika Suominen, joka kertoo lähteneensä Prismaan ennen kuin se menee kiinni.

– Onhan noita pikku kauppoja, mutta tämä on halvempi, niin täällä on käytävä.

Mika Suominen arvelee pärjäävänsä keskiviikon ostoksilla 1–1,5 viikkoa.

Suominen arvelee pärjäävänsä ostoksillaan 1–1,5 viikkoa. Lakolla hän ei usko olevan suurta vaikutusta arkeen.

– Eihän tässä ole ilmeisesti menossa lakkoon kuin nämä suuremmat kaupat.

Vaimonsa kanssa kauppaan lähtenyt Heikki Kutramoinen, että lakon vuoksi he lähtivät kauppaan tavanomaisen perjantain sijaan jo keskiviikkona. Pariskunnalla on tapana käydä kaupassa kerran viikossa eli ostosten on siis tavallisestikin tarkoitus kestää pitkään.

– Nyt ne piisaavat ensi viikkoon, keskiviikkoon tai perjantaihin, hän arvioi.

Maija Sloan kertoo, että hänelle varautuminen tarkoittaa hieman normaalia suurempien ostosten tekemistä.

– Voin tehdä ruokaa, esimerkiksi keittoa, vähän pidemmäksi aikaa. Pärjään sillä hyvin tämän yli.

Hän arvelee pärjäävänsä keskiviikon ostoksilla viikon.

Maija Sloan varautui ostamalla tarpeita normaalia pidemmäksi aikaa.

Pienestä varautumisesta huolimatta IS:n haastattelemat ihmiset arvelevat arjen rullaavan tavalliseen tapaan. Jos jostain tulee pulaa, pienemmät kaupat palvelevat normaalisti.

– Jos se (lakko) kestää vaikka kaksi viikkoa, tulee tietenkin jotain ongelmia, mutta ei tällaisesta muutaman päivän lakosta, kun käy vain kerran viikossa kaupassa, Heikki Kutramoinen sanoo.

– Uskon, että rullaa, mutta tulin varmuuden vuoksi etukäteen tänne, Suominen sanoo.

Heikki Kutramoinen tekee tavallisesti viikon ostokset perjantaina. Nyt kauppapäiväksi valikoitui keskiviikko.

Kaupan liiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAMin työriitaan ei löytynyt tiistain neuvotteluissa sopua, minkä vuoksi lakot alkavan Keskon logistiikkapalvelujen alueterminaaleissa sekä 160:ssä S- ja K-ryhmien marketissa torstaina 9. helmikuuta kello 5.00 ja päättyvät lauantaina 11. helmikuuta kello 5.00.

Kaksi vuorokautta kestävien lakkojen piirissä on noin 16 000 kaupan alan työntekijää.

Valtakunnansovittelijan toimiston mukaan työriidan osapuolten näkemykset olivat tiistaina niin kaukana toisistaan, että edellytyksiä sovintoehdotuksen antamiseen ei ollut.

Kaupan liitto kertoi tiistaina ehdottaneensa muun muassa yleisen linjan mukaisia palkankorotuksia ja maaliskuussa maksettavaa kertakorvausta.

PAM puolestaan vaatii muun muassa noin 200 euron korotusta palkkoihin.