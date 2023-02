Näin teollisuuden palkkasopu vaikuttaa suomalaisten ostovoimaan

Ostovoima ei ihan nouse plussalle koko vuoden osalta, jos yleinen palkankorotustaso olisi viikonlopun palkkasopimuksen tasoa.

Teknologiateollisuuden työnantajien ja Teollisuusliiton palkkasopu ei riitä vielä nostamaan ostovoiman kehittymistä plussan puolelle koko vuoden osalta.

Näin arvioi Handelsbankenin pääekonomisti Timo Hirvonen.

– Tähän taloustilanteeseen, viime vuoden kotitalouksien ostovoiman heikennykseen ja kilpailukykyyn nähden ihan hyvä ratkaisu. Se alkaa hiljalleen tukea ostovoimaa eikä ole niin iso että rapauttaisi kilpailukykyä.

Palkankorotukset eivät vielä tällä hetkellä riitä taklaamaan nykyistä inflaatiota eli kuluttajahintojen kasvua. Joulukuussa kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli 9,1 prosenttia. Viime vuonna kotitalouksien reaalinen ostovoima heikkeni 4,4 prosenttia. Se on surkein lukema 60 vuoteen.

Alkuvuonna inflaatio laukkaa yhä korkealla tasolla, mutta hidastuu ennusteiden mukaan loppuvuonna. Silloin reaaliansiot kääntyvät jo plussan puolelle, eli palkankorotukset ovat suurempia kuin inflaatiovauhti, Hirvonen kertoo.

Palkkaratkaisu, jos laskisi sen olevan pohjana muidenkin alojen sopimusneuvotteluille, alkaa tuoda korotusten ajankohdasta riippuen helpotusta kotitalouksille vasta viipeellä.

Myöskään mitään anteliaita veronalennuksia ei uudelta hallitukselta kokoonpanosta riippumatta odoteta.

Suomen Pankki ennustaa, että inflaatio hidastuu viiteen prosenttiin tänä vuonna. Handelsbankenin ennuste on 4,8 ja ensi vuodelle enää 2,5. Loppuvuodesta inflaatio painuu jo reiluun pariin prosenttiin.

”Olemme teknisessä taantumassa”

Teknologiateollisuudessa ja kemianteollisuudessa hyväksyttiin viikonloppuna sopimus, joka nostaa teknologiateollisuudessa palkkoja tänä vuonna 3,5 prosenttia. Päälle tulee 400 euron kertaerä maaliskuussa. Sopimuksen kustannusvaikutus on yhteensä 4,5 prosenttia.

Ensi vuonna palkat nousevat teknologiateollisuudessa 2,0 prosenttia yleiskorotuksella sekä 0,5 prosenttia työnantajan jakamana eränä. Sopimuksen kustannusvaikutus on 2,5 prosenttia.

Kemianteollisuudessa palkat nousevat tänä vuonna 2,2 prosenttia ja päälle tulee niin ikään 400 euron suuruinen kertaerä maaliskuussa ja kesäkuussa toinen vastaava kertaerä. Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 3,3 prosentin yleiskorotuksella ja 0,2 prosentin yrityserällä.

Hirvosen mukaan nämä korotukset osuvat yhteen noin neljän prosentin palkkaennusteiden kanssa tälle vuodelle. Handelsbankenissa ennuste oli 4,2 prosenttia.

Suomen viennin kustannuskilpailukyvyn kannalta Hirvonen pitää sopimuksia järkevästi mitoitettuina. Suomen Pankin mukaan Suomen kilpailukyky on vuosina 2020–2021 on pysynyt ennallaan tai jopa hiukan parantunut suhteessa tärkeimpiin kauppakumppaneihin. Monissa muissa verrokkimaissa on jo nähty korkeampiakin korotuksia.

– Epävarmuutta on tälle vuodelle taloudesta, joka on jo teknisessä taantumassa, ja jos ottaa näkymät huomioon, korotukset eivät aja vientiä ahdinkoon. Isommissa korotuksissa olisi ollut riski hinta-palkka-kierteeseen.

Tekninen taantuma tarkoittaa sitä että bruttokansantuote supistuu kahdella vuosineljänneksellä peräkkäin, kuten Suomessa tapahtui kolmannella ja näyttää tapahtuneen myös viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Kaupan alan sekä auto- ja kuljetusalan sovittelua jatketaan tänään maanantaina.