Puheenjohtaja Riku Aalto pitää ratkaisua kohtuullisena, vaikkei se täysin paikkaakaan inflaation syömää palkansaajien ostovoimaa.

Teollisuusliiton hallitus on hyväksynyt perjantaina saavutetun neuvottelutuloksen teknologiateollisuuden työntekijöiden uudeksi työehtosopimukseksi. Samalla peruuntuvat lakonuhat ja ylityökielto poistuu.

Sopimusratkaisu on kaksivuotinen ja sen kustannusvaikutus on yhteensä 7,0 prosenttia.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aallon mukaan sopimus on kohtuullinen. Kyseessä ovat hänen mukaansa 15 vuoteen suurimmat palkankorotukset.

Sopimuksella ei saada vielä menetettyä ostovoimaa takaisin

– Inflaatio on viime vuonna ollut kymmenkunta prosenttia, joten tällä sopimuksella sitä ei kursita vielä kasaan, Aalto sanoi tiedotustilaisuudessa.

Aalto kiitteli kuitenkin sopimuksen muotoa, joka takaa kaikille pitkälti samansuuruiset palkankorotukset.

Teknologiateollisuuden työntekijöiden uusi työehtosopimus on kaksivuotinen ja se on voimassa 30. marraskuuta 2024 asti. Sopimuksen kustannusvaikutus on yhteensä 7,0 prosenttia.

Kuluvana vuonna palkat nousevat 3,5 prosenttia yleiskorotuksella sekä 400 euron kertaerällä, joka maksetaan maaliskuussa. Sopimuksen kustannusvaikutus on yhteensä 4,5 prosenttia.

Ensi vuonna palkat nousevat 2,0 prosenttia yleiskorotuksella sekä 0,5 prosenttia työnantajan jakamana eränä. Sopimuksen kustannusvaikutus on 2,5 prosenttia.

Sopimuksen piirissä työskentelee noin 90 000 teollisuuden työntekijää. Työnantajapuolta sopimuksessa edustaa Teknologiateollisuuden työnantajat, joka on ilmoittanut hyväksyvänsä neuvottelutuloksen.

Teollisuusliiton hallitus hyväksyi myös kolme kemianteollisuuden sopimusalojen työehtosopimusta. Nämä syntyivät kemian perusteollisuuteen, muovituoteteollisuuteen ja kemian tuoteteollisuuteen sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuteen.

Kaksivuotiset sopimukset ovat voimassa 31.12.2024 asti. Kunkin sopimuksen kustannusvaikutus on yhteensä 7,0 prosenttia.

Sopimusten piirissä työskentelee yhteensä noin 13 000 alan teollisuuden työntekijää.

Ammattiliitto Pron ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n lakonuhka teknologiateollisuudessa on edelleen voimassa. Sovittelu jatkuu tänään.