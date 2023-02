Venäläisen dieselin tuonti Eurooppaan loppui – nousevatko hinnat?

Dieselautoilijoiden kukkarot voivat olla jatkossa taas koetuksella hetken hengähdystauon jälkeen, kun dieselin tulo Venäjältä tyrehtyy.

Dieselin litrahinta on viime aikoina hivuttautunut taas hieman ylöspäin.

Dieselin tarjonta Euroopassa uhkaa kiristyä merkittävästi, kun venäläisten öljyjalosteiden tuontikielto astuu voimaan tänään sunnuntaina.

Tämä voi näkyä myös vähittäishinnoissa. Diesel on ollut jakeluasemilla selvästi kalliimpaa kuin 95E10-bensiini. Esimerkiksi lauantaina dieselin keskilitrahinta Suomessa oli noin 2,12 euroa ja 95E10-bensiinin 1,99 euroa, ilmenee Polttoaine.net -sivustolta.

Nordean ekonomisti Juho Kostiainen arvioi, että venäläisen dieselin tuontikielto voi näkyä dieselpolttoaineen hintapaineina.

– Dieselin hinta on ollut viime aikoina koholla suhteessa bensiinin hintaan, mihin on vaikuttanut riittämätön tarjonta Euroopassa. Venäjän tuontikielto voi lisätä tarjontakapeikkoja, mikä saattaa näkyä hintaheilahteluna lyhyellä aikavälillä, Kostiainen sanoo.

Joulukuussa sekä 95E10-bensiinin että dieselin keskilitrahinnat laskivat alle kahden euron – ensimmäistä kertaa sitten Ukrainan sodan syttymisen. Tammikuussa kirjattiin taas nousua. Tilastokeskuksen mukaan dieselin keskihinta nousi 2,08 euroon, kun se joulukuussa oli 1,98 euroa.

Viime vuoden kevään ja kesän korkeimmista lukemista polttoaineiden pumppuhinnat ovat kuitenkin laskeneet selvästi.

Tähän on ollut suurimpana syynä raakaöljyn halpeneminen. Pohjanmeren Brent-laadun hinta liikkuu nyt alle 80 dollarissa, kun se kesällä oli yli 120 dollarissa.

Myös Suomen hallituksen viimevuotinen päätös laskea polttoaineiden jakeluvelvoitetta 7,5 prosenttiyksiköllä on näkynyt jakeluasemien hinnoissa.

Liikennepolttoaineiden jakelijoiden myymästä polttoaineesta vain 13,5 prosenttia pitää olla tänä vuonna kalliimpaa uusiutuvaa polttoainetta, kun aikaisemman lain mukaan sen taso vuonna 2023 olisi ollut 21 prosenttia. Ensi vuonna velvoitteen on määrä nousta 28 prosenttiin.

Euroopassa diesel nousi jakeluasemilla bensiiniä kalliimmaksi ensimmäistä kertaa vuosi sitten maaliskuussa, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti esiin Venäjän öljyvientiin kohdistuvat pakotteet.

Raakaöljyn merikuljetusten tuontikielto Venäjältä on ollut voimassa jo joulukuun alusta alkaen, mutta nyt astuu voimaan myös öljystä jalostettujen tuotteiden, kuten dieselin tuontikielto.

EU:n markkinoilla tarjolla olleesta dieselistä noin puolet oli viime vuonna peräisin Venäjältä. Viime aikoina osuus on ollut hieman laskussa.

Ennen nyt voimaan tulevaa dieselin tuontikieltoa eurooppalaiset öljy-yhtiöt ovat pyrkineet täyttämään varastojaan.

– Tuontikielto on ollut hyvissä ajoin tiedossa ja siihen on ehditty varautua. On etsitty myös vaihtoehtoisia tuontikanavia, sanoo erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Autoalan Tiedotuskeskuksesta.

Joulukuussa Venäjä vei ennätyksellisen määrän dieseliä, josta 60 prosenttia päätyi EU:n alueelle, kertoo kansainvälinen energiajärjestö IEA. Osa päätyi myös Turkkiin ja Pohjois-Afrikkaan.

IEA on arvioinut, että pakotteet tiukentavat dieselmarkkinaa juuri kun sen kysyntä alkaa elpyä. Euroopassa yli 40 prosenttia henkilöautokannasta käyttää edelleen dieseliä, vaikka sen osuus uusien autojen myynnistä on romahtanut.

EU:n on pakko etsiä vaihtoehtoisia tuontimaita, joita ovat esimerkiksi Yhdysvallat ja Intia. Yksi osuuttaan eniten kasvattaneista on Kiina, josta tuodun dieselin määrä on kasvanut viime aikoina selvästi.

– Myös tuonti Lähi-idästä on ollut viime aikoina kasvussa, sieltä on löytynyt valmistuskapasiteettia, Kalenoja sanoo.

Tilannetta Euroopassa pahentaa se, että dieselin jalostamokapasiteetista on ollut globaalisti pulaa, koska osa jalostamoista pisti lapun luukulle kysynnän vähennyttyä koronapandemian aikana.

Ennen viikonloppua julkisuuteen tuli tieto, että EU-maat olivat sopineet G7-maiden kanssa venäläisen dieselin tynnyrihinnan 100 dollarin hintakatosta. Se tuli voimaan myös sunnuntaina.

– Tämänhetkinen dieselin maailman­markkinahinta on noin 130 dollaria, joten hintakatto jää selvästi tämän alle. Hintakatto koskisi EU:n ulkopuolisia alueita, joille venäläistä dieseliä voitaisiin laivata, jos hinta jää alle hintakaton, Kalenoja sanoo.

Hänen mukaansa tämä selventää pakotetilannetta ja jarruttaa hintanousua.

– Tämä ehkäisee myös maailmanlaajuisen dieselpulan syntymistä, samaan aikaan kun Venäjän saamat vientitulot pienenisivät.