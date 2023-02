Taustalla on muutos, jonka mukaan marjojen poimimisesta tulisi työsuhteista. Tähän myönnettäisiin uusi kausiviisumi.

Ulkoministeriö tiedottaa antaneensa Bangkokin suurlähetystölle loppuvuodesta ohjeen, jonka mukaan viisumien myöntö Thaimaan marjanpoimijoille keskeytetään.

Käytännössä päätös alkaa vaikuttaa vasta kesän lähestyessä.

– Normaalisti viisumeita on alettu käsitellä vasta myöhemmin keväällä Suomen satokauden lähestyessä, sanoo maahantulotiimin esimies Johanna Manni Suomen Bangkokin suurlähetystöstä.

Päätöksen taustalla ovat ulkoministeriön mukaan marjanpoimintaan liittyvät epäselvyydet, kuten viisumihakemusten tietojen epäluotettavuus, ilmi tullut ihmiskauppariski ja Suomessa meneillään oleva, asiaan liittyvä poliisitutkinta.

Viime vuonna tuli ilmi ihmiskauppaepäilyjä marjayritys Polarica Marjanhankintaan liittyen. Yhtiön toimitusjohtaja oli tutkintavankeudessa ja lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvokseen on kohdistunut lahjontaepäily. Aiemmin muita marjayrittäjiä on tuomittu ihmiskaupparikoksista.

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut esitystä, joka tekisi marjojen keräämisestä työsuhteista. Esitystä koskeva lausuntokierros on juuri päättynyt ja mahdollinen asetusmuutos on tarkoitus vielä ennen ensi satokauden alkua.

Muutoksen myötä marjanpoimijat tulisivat Suomeen jatkossa työsuhteisina kausityöntekijöinä.

Tätä varten myönnettäisiin viisumi, joka on tarkoitettu vain Suomessa tehtävään kausityöhön enintään 90 vuorokauden ajaksi.

Tulevan asetusmuutoksen vaikutuksista marjanpoimijoiden viisumeihin tiedotetaan myöhemmin.

Thaimaan kansalaiset voivat kuitenkin jatkossakin jättää viisumihakemuksen Suomen suurlähetystöön Bangkokiin. Nämä hakemukset käsitellään voimassa olevan viisumisäännöstön mukaisesti.