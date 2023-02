Öljyn kallistuminen siivitti Shellin ennätystulokseen

Yhtiön viime vuoden voitto oli yli kaksinkertainen toissavuotiseen verrattuna.

Energiajätti Shell teki viime vuonna ennätyksellisen hyvän tuloksen. Brittiyhtiö kertoo liikevoittonsa olleen verojen jälkeen 42,3 miljardia dollaria, mikä on yli kaksinkertainen lukema toissa vuoteen verrattuna. Tulos ylittää myös selkeästi yhtiön aiemman ennätystuloksen vuodelta 2008.

Shellin ja monen muunkin energiayhtiön tulosta siivitti viime vuonna Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, joka sai öljyn ja maakaasun hinnan maailmanmarkkinoilla jyrkkään nousuun.

Shell kertoo korottavansa osinkoaan tuntuvasti ennätystuloksen seurauksena. Yhtiön toimitusjohtaja Wael Sawan sanoi vahvan tuloksen heijastavan Shellin kykyä toimittaa tärkeää energiaa asiakkailleen epävakaassa maailmassa.

Shell on pyrkinyt muuttamaan imagoaan vihreämpään suuntaan, kun maailmantalous on vähitellen siirtymässä pois fossiilisista polttoaineista päästöttömiin energianlähteisiin. Ukrainan sota on kiihdyttänyt tätä pidemmän aikavälin kehitystä, vaikka väliaikaisratkaisuna monet maat ovatkin lisänneet fossiilisen energian käyttöä.

Vuodenvaihteessa toimitusjohtajana aloittanut Sawan oli aikaisemmin Shellin uusiutuvien energianlähteiden yksikön johtaja.

– Uskomme että Shell pystyy olemaan luotettu kumppani läpi energiasiirtymän, Sawan sanoi tulostiedotteessa.

Fossiilisten polttoaineiden arvioidaan kuitenkin olevan yhä keskeinen palanen maailmantaloudessa seuraavien kahden vuosikymmenen ajan.

Muutkin energiayhtiöt ovat raportoineet viime aikoina muhkeita voittoja. Yhdysvaltalaisjäteistä Exxon Mobil kertoi viime vuoden voittojensa olleen 56 miljardia dollaria, kun taas Chevronin liikevoitto oli 36,5 miljardia dollaria.