MacGregorin tulospettymys painoi Cargotecia – tilauskanta ennätyksellinen

Cargotecin tilaukset, liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto olivat viime vuonna ennätystasolla.

Lastinkäsittelylaitteita valmistavan Cargotecin saadut tilaukset kasvoivat loka-joulukuussa vuoden takaisesta 13 prosenttia noin 1,2 miljardiin euroon.

Yhtiön vertailukelpoinen kolmen kuukauden liikevoitto nousi 88,6 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 45,5 miljoonaa euroa. Cargotecin liikevaihto kasvoi reilun kolmanneksen edellisvuodesta 1,24 miljardiin euroon.

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen kertoo, että globaaleista kriiseistä huolimatta yhtiön saamat tilaukset, liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto olivat viime vuonna ennätystasolla. Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto nousi 43 prosenttia edellisvuodesta 332,1 miljoonaan euroon, ja liikevaihto kasvoi vajaan viidenneksen 4,1 miljardiin euroon.

Viimeisen vuosineljänneksen tulosta painoi kuitenkin MacGregorin tulos, minkä vuoksi Cargotecin liiketulos oli loka-joulukuussa noin 28,8 miljoonaa euroa tappiollinen. Cargotec kertoo, että liikevoitto sisältää -117 miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.

Cargotec ilmoitti marraskuussa, että se luopuu meriteollisuuden lastin- ja kuormankäsittelyyn keskittyneestä MacGregorista. Aktiivista myyntiprosessia ei kuitenkaan aloitettu, koska ajoitusta ei pidetty optimaalisena rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden vuoksi. Lisäksi MacGregorin perusteltiin olevan aikaisessa vaiheessa kannattavuuskäänteessään.

– MacGregorin tulos oli pettymys. Sen vertailukelpoinen liikevoitto neljännellä vuosineljänneksellä oli 31 miljoonaa euroa negatiivinen, mikä oli seurausta merituulivoimaprojekteihin liittyneistä investoinneista ja kustannusylityksistä sekä MacGregorin tarjooman rationalisoinnin merkittävistä negatiivisista vaikutuksista sen liikevoittoon, Vehviläinen kertoo tiedotteessa.

– Olemme ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla varmistamme parhaan mahdollisen omistaja-arvon luopuessamme MacGregorista. Tulospettymyksestä huolimatta MacGregorin liiketoiminta kauppalaivasegmentissä ja huoltoliiketoiminnassa on edennyt hyvin ja ollut kannattavaa.

Cargotecin hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,34 euroa A-sarjan osaketta kohden ja 1,35 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden.

Tälle vuodelle positiiviset odotukset

Cargotec arvioi, että sen ydinliiketoimintojen tämän vuoden vertailukelpoinen liikevoitto paranee viime vuodesta. Myös MacGregorin vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan nousevan positiiviseksi tänä vuonna.

– Cargotec lähtee vuoteen 2023 ennätyksellisen tilauskannan siivittämänä. Tämänhetkiset talousennusteet ja maailmantilanne sekä materiaalien ja komponenttien hintojen nousu ja saatavuushaasteet luovat silti epävarmuutta, Vehviläinen jatkaa.

– Varautumisemme ja reagointikykymme markkinatilanteen nopeisiin muutoksiin on hyvällä tasolla. Myös rahoitusasemamme on vahva, varsinkin kun alkaneena vuonna erääntyvien lainojemme määrä on vähäinen.

Vehviläinen ilmoitti joulukuussa, että hän itse aikoo siirtyä tämän vuoden aikana eläkkeelle. Cargotecin hallitus on jo aloittanut uuden toimitusjohtajan etsinnän.