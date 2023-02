Yhdysvaltain keskuspankki nosti jälleen korkoaan

Koronnosto jäi nyt puoleen siitä, mitä nähtiin pankin edellisessä kokouksessa joulukuun puolivälissä.

Yhdysvaltain keskuspankki on nostanut ohjauskorkoaan, mutta vähemmän kuin kahdessa edellisessä kokouksessaan.

Pankin avomarkkinakomitea ilmoitti tänään 0,25 prosenttiyksikön nostosta ohjauskorkoon, joka on nyt 4,50–4,75 prosentin haarukassa.

Nosto vastasi markkinoiden odotuksia. Ohjauskorko on nyt ylimmällä tasollaan sitten syyskuun 2007.

Viime vuonna keskuspankki nosti ohjauskorkojaan peräti seitsemän kertaa, viimeksi 0,50 prosenttiyksiköllä joulukuussa ja tätä ennen 0,75 prosenttiyksiköllä marraskuussa.

Koronnostoilla on pyritty hillitsemään inflaatiota, joka on liikkunut korkeimmalla tasollaan sitten 1980-luvun. Viime aikoina inflaatio on kuitenkin hieman laskenut kesän korkeimmista lukemista ja liikkui joulukuussa vuositasolla 6,5 prosentissa. Kesäkuussa se kävi 9,1 prosentissa.

Fed totesi tänään, että inflaatio on maltillistunut hieman, mutta on edelleen liian korkeissa lukemissa. Fedin pitkän ajan tavoitetaso inflaatiolle on noin kaksi prosenttia.