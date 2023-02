Kruunun luisu on tehnyt Ruotsista edullisen suomalaisille – esimerkiksi Ikean lihapullissa käsittämättömän suuri hintaero

Ruotsin hintataso on suomalaisille noin kymmenen prosenttia alhaisempi kuin vuosi sitten. Joissain tuotteissa hintaerot ovat merkittäviä. Ruotsissa voi säästää paljon jo pelkästään Ikean lihapullia syömällä!

Kruunun heikkenemisen ansiosta Ruotsi on aiempaa edullisempi matkakohde.

Ruotsin kruunu on heikentynyt vuodessa noin kymmenen prosenttia euroon verrattuna. Danske Bankin analyytikko Antti Ilvonen sanoo, että kruunun halpeneminen vaikuttaa kaikkiin hintoihin.

– Jos vuosi sitten tai viime kesänä lähti matkalle Ruotsiin ja vertaa nykytilannetta siihen, pelkästään valuuttakurssierosta tulee kymmenisen prosenttia hyötyä, hän kuvaa.

Torstaina eurolla sai uutistoimisto Bloombergin mukaan 11,36 kruunua, vuosi sitten 10,40 kruunua.

Kruunun kurssi on ollut yhtä edullinen viimeksi finanssikriisivuonna 2009.

Kuluttajahinnat ovat Ruotsissa nousseet enemmän kuin Suomessa. Ilvosen mukaan ero on kuitenkin sen verran pieni, että se ei syö valuuttakurssimuutoksen hyötyä.

Ruotsissa kuluttajahintaindeksi ponkaisi viime vuonna 10,2 prosenttia ja Suomessa 9,1 prosenttia.

– Jos valuuttakurssista on tullut 10 prosenttia hyvää, ja inflaatio on ollut suuntaan tai toisen prosentin tai pari enemmän tai vähemmän, se tuntuu kuluttajalle aika vähän, Ilvonen kuvaa.

Kolmen viime vuoden aikana Ruotsissa inflaatio on ollut keskimäärin aavistuksen nopeampaa kuin Suomessa. Joulukuusta 2019 viime joulukuuhun 2022 hinnat nousivat länsinaapurissa vajaat kaksi prosenttia enemmän kuin Suomessa.

Kuluttajahintaindeksi koostuu valtavasta hintakorista ja kertoo keskimääräisen tilanteen. Eri hintakategorioiden välillä on eroja, ja osassa kategorioita hintakehitys on ailahdellut paljon.

Ilvonen poimi hintojen muutosmassasta hotellien, ravintoloiden ja junalippujen kehityksen. Hän kertoo, että erot matkailijoiden kannalta olennaisten kategorioiden suhteellisessa hintakehityksessä ovat pääosin jääneet alle viiden prosentin.

Tukholmalaisessa Ikeassa lihapulla-annos on selvästi halvempi kuin Vantaalla.

Hinnat koostuvat monesta tekijästä. Yksi niistä on sähkön hinta. Sähkö on kallistunut Ruotsissa vielä enemmän kuin Suomessa. Ilvonen arvioi, että kaikki palveluyrittäjät eivät ole pystyneet heti siirtämään muutosta hintoihin, mikä on kuluttajan näkökulmasta miellyttävää.

Tuontituotteet ovat ruotsalaisille nyt aiempaa arvokkaampia. Jos niiden hankintakustannukset on siirretty tuotteiden hintoihin, tuontituotteet eivät välttämättä ole sen halvempia Ruotsissa kuin Suomessakaan.

Talousnäkymät eivät viime aikoina ole olleet kovin häävejä kummassakaan maassa eikä euroalueella ylipäätään. Ilvonen sanoo, että silti euroalueen tilanne näyttää vähän Ruotsia vahvemmalta.

– Kruunun heikentyminen on tietysti heijastanut sitä, että paikallinen talousnäkymä on ollut jopa eurooppalaisittain huomattavan heikko.

Pohjoismaissa toimiva SEB-pankki odottaa torstaina julkistamassa talousennusteessaan Ruotsin bruttokansantuotteen supistuvan tänä vuonna 1,2 prosenttia. Suomen talouden se ennakoi supistuvan 0,3 prosenttia ja euroalueen talouden polkevan paikoillaan.

Danske Bankissa arvioidaan, että Ruotsin tilanne ei heti käänny. Ilvonen ennakoi kruunun olevan alamaissa vielä ensi kesän lomasesonkinakin.

– Kruunu pysynee kohtuullisen heikkona siihen nähden, mikä tilanne oli ennen pandemiaa, hän sanoo.

Oheinen erittäin pieni ja täysin satunnainen vertailu kuvaa hintaeroja Suomen ja Ruotsin välillä. Esimerkiksi Kungens Kurvan Ikeassa Tukholman Skärholmenilla lihapulla- ja kasvispulla-annokset ovat selvästi halvempia kuin Vantaan Ikeassa: annos maksaa Suomessa noin 7 euroa, mutta Ruotsissa vain 4,32.

Myös tietyt laatikostot ja päiväpeitto maksavat Tukholman Ikeassa vähemmän kuin Vantaalla.

Elintarvikkeiden hinnat vaihtelevat paljon paitsi maittain myös liikkeittäin. Muutaman tuotteen poiminnan perusteella ei voi vetää suuria johtopäätöksiä, mutta useat tuotteet näyttävät Ruotsin Uppsalan ICAssa olevan halvempia kuin Turussa sijaitsevassa Citymarketissa.

Koska hotellit ovat keskenään erilaisia, hintoja on hankala vertailla. Scandic-ketjussa hintataso näyttää olevan samankaltainen Tukholmassa ja Helsingissä. Sen sijaan elokuvalippujen hinnat ovat ainakin Tukholman keskustassa paljon kalliimpia kuin Helsingissä.

Talvilomasesonki on alkamassa. Houkutteleeko Ruotsi nyt aiempaa enemmän suomalaisia?

Pohjois-Ruotsissa uskotaan, että houkuttelee. Lapin Kansan mukaan suomalaiset ovat koronanotkahduksen jälkeen palanneet ostoksille.

Lehden haastattelema Haaparannan Höglöfsin myymäläpäällikkö Simon Taavela sanoo, että jopa 80 prosenttia vaatekaupan asiakkaista on suomalaisia. Monet Ylläkselle tai Leville matkaavat koukkaavat hänen mukaansa Haaparannan kautta.

– Kruunun kurssi heikkenee heikkenemistään. Kruunu on kohta kuin peseta, Taavela arvioi.

Myös Haaparannan Shellin huoltamolla työskentelevän Rebecka Kostinin mielestä euron vahvistumisen ja rajan aukeamisen huomaa.

– Ihmiset tankkaavat bensiiniä, joka tällä hetkellä on Ruotsissa edullisempaa. Samalla ostetaan nuuskaa ja tupakkaa, hän sanoo Lapin Kansalle.

Varustamoyhtiö Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström sanoo, että asiakkaat ovat huomanneet kruunun edullisuuden. Hänen mukaansa suomalaisille aiempaa halvempia ovat nyt ainakin rakennustavarat, huonekalut, vaatteet ja ruokailu.

– Kruunun arvon lasku lisää varmasti jonkin verran matkustusta. Tukholma kiinnostaa muutenkin paljon, Boijer-Svahnström sanoo Taloussanomille.

Tallink Siljalla ei osata arvioida, mikä edullisen kruunun vaikutus on. Yhtiön viestintäjohtaja Marika Nöjd sanoo, että kyselyä aiheesta ei ole tehty.

– Oma arvauksemme on, että tällä ei juuri ole vaikutusta.

Finnairilta kerrotaan, että lentomatkustus Suomen ja Ruotsin välillä palautunut ja että kysyntää on hyvin molempiin suuntiin.

Koulujen loma-ajat ovat laiva- ja lentoyhtiöiden kulta-aikaa. Talviloma-ajan matkamyynti näyttää varustamoiden edustajien mukaan hyvältä. He huomauttavat, että varsinkin risteilyvarauksia tehdään aika lähellä matka-ajankohtaa.

Myös lentoja varataan Finnairin mukaan Suomen ja Ruotsin välisille reitille melko viime hetkillä.

– Talvilomien ja varsinkin viikon kahdeksan sekä viikonloppujen myyntitilanne näyttää hyvältä. Parhaat hytit Ruotsin risteilyille myydään yleensä ensimmäisenä. Tilaa varmasti vielä löytyy, jos voi joustaa matkapäivissä, Nöjd Tallink Siljalta sanoo.

Kesäkausikin alkaa hiljalleen kiinnostaa, ja yhtiöissä odotetaan siitä hyvää. Boijer-Svahnström sanoo, että laivamatkat ovat historiallisesti lama-aikoina olleet suosittuja hintansa ansiosta.