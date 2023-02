HS: Orion varoittelee lääkkeiden saatavuusongelmista – lakko voi vaikeuttaa tilannetta

Flunssalääkkeiden osalta on ollut haasteita jo ennen lakkoa, lääkeyhtiöstä kerrottiin.

Teollisuusliiton kolmipäiväinen lakko alkoi tänään keskiviikkona muun muassa lääkeyhtiö Orionin tuotantolaitoksissa.

– Lakko olla haaste lääkkeiden toimitusvarmuudelle, jonka tilanne alalla on jo ennestäänkin tiukka, Orionin viestintäjohtaja Terhi Ormio arvioi Helsingin Sanomille.

Lakon piirissä on 50 toimipaikkaa teknologiateollisuudessa, kemian perusteollisuudessa, muovituoteteollisuudessa ja kemian tuoteteollisuudessa.

Ormion mukaan saatavuusongelmia on jo ennen lakkoakin pitkien toimitusketjujen, logististen haasteiden ja maailmantilanteen vuoksi. Hänen mukaansa Orion on maailmanlaajuisesti ainoa toimittaja joillekin todella kriittisille, kuten syöpälääkkeiden, vaikuttaville aineille.

– Flunssalääkkeiden osalta on ollut haasteita jo ennen lakkoa, koska on ollut paljon erilaisia infektioita liikkeellä ja kysyntä on ollut kovaa. Niissä on ollut jo nyt toimitushaasteita monilla toimijoilla.